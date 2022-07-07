Seyhan Belediyesi'ne PKK operasyonu: 4 tutuklama - Son Dakika
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Seyhan Belediyesi'ne PKK operasyonu: 4 tutuklama

07.07.2022 09:50

Seyhan Belediyesi'ne PKK operasyonu: 4 tutuklama Adana'da bölücü terör örgütü PKK operasyonunda gözaltına alınan 37 kişiden aralarında KCK'nın sözde Türkiye sözcüsünün de bulunduğu 4 zanlı tutuklandı Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı, yurt dışı yasağı ile adli kontrol şartıyla tutuksuz...

Seyhan Belediyesi'ne PKK operasyonu: 4 tutuklama

Adana'da bölücü terör örgütü PKK operasyonunda gözaltına alınan 37 kişiden aralarında KCK'nın sözde Türkiye sözcüsünün de bulunduğu 4 zanlı tutuklandı

Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı, yurt dışı yasağı ile adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı

ADANA - Adana'da bölücü terör örgütü PKK operasyonunda gözaltına alınan 37 kişiden aralarında KCK'nın sözde Türkiye sözcüsünün de bulunduğu 4 zanlı tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bölücü terör örgütü PKK/KCK/TDÖ (Türkiye Demokratik Örgütlenmesi) Çukurova bölge yapılanmasını deşifre etmek için çalışma yaptı. Çalışmada KCK sözde Türkiye Sözcüsü Ayşe I.'nın, örgütün sekretaryasından gelen talimatlarla toplumsal alan yapılanması kapsamında faaliyet yürüttüğü saptandı. Bu kapsamda kırsala eleman temini amacıyla çocuklara ideolojik eğitim verildiği, sokak yürüyüşü ve siyasi parti binalarına molotof kokteyli ile saldırı yapılması konusunda plan yaptıkları öne sürüldü. Ayrıca Ayşe I.'nın PKK'ya katılıp ölenlerin yakınlarının belediyelerde işe alınması için de talimat verdiği, bu talimatın da Seyhan Belediyesindeki CHP'li meclis üyesi ve aynı zamanda belediye başkan yardımcısı Funda B. tarafından uygulandığı iddia edildi. Bu kapsamda Funda B.'nin PKK'lı bir kişiyi ve çok sayıda ölen teröristin yakınlarını işe aldırdığı öne sürüldü. Ayşe I.'nın talimatı TDÖ sözde Çukurova Sorumlusu Mehmet S.'ye verdiği Mehmet S.'nin de Funda B.'yi yanına çağırıp işe alma talimatlarını ilettiği Funda B.'nin de bunu aynen uyguladığı iddia edildi. Ayrıca işe alınan PKK'lıların maaşlarının 5 bin liranın üzerindeki kısmını da PKK'ya verildiği öne sürüldü.

Ayrıca Ayşe I.'nın Türkiye Demokratik Örgütlenmesine bağlı bileşenlerin sorumlularını Binevş isimli dernek içerisinde toplayarak talimatlar verdiği, Pençe/Kilit operasyonlarının durdurulması için halk ayaklanması çağrısında bulunduğu ileri sürüldü. Polis yaptığı teknik ve fiziki takibin ardından HDP İl Eş Başkanları Mehmet K. ve Helin K., Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Funda B., örgütün sözde Türkiye sözcüsü Ayşe I., Çukurova bölge sorumlusu Mehmet S. ile kadın sorumlusu Emetullah A.'nın da bulunduğu 38 şüpheliyi tespit edip yakalanması için dün şafak vakti operasyon yaptı. Operasyonda Ayşe I. Van'da gözaltına alınırken, belediye başkan yardımcısı Mehmet S. ile birlikte 37 zanlı yakalandı. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Ayşe I., Mehmet S., Murat G., İlyas A. tutuklanırken, aralarında Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Funda B.'nin de bulunduğu 27 zanlı yurt dışı yasağı ile adli kontrol şartıyla 6 zanlı ise savcılıktan tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Son dakika! PKK/KCK operasyonunda yakalanan 37 zanlı adliyede Son dakika! PKK/KCK operasyonunda yakalanan 37 zanlı adliyede Adana merkezli PKK/KCK operasyonunda yakalanan 37 zanlı adliyede Adana merkezli PKK/KCK operasyonunda yakalanan 37 zanlı adliyede
Kaynak: İHA

Seyhan Belediyesi, Türkiye, Seyhan, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Seyhan Belediyesi'ne PKK operasyonu: 4 tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Seyhan Belediyesi'ne PKK operasyonu: 4 tutuklama - Son Dakika
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