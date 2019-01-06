Seyhan Belediyespor'da Yetişti Fenerbahçe'ye Transfer Oldu

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Fenerbahçeli Yönetici Canlı Yayında Duyurdu: Serdar Aziz ve Tolgay Arslan Bize Gelmek İstiyor

Ali Koç: "Fenerbahçemiz İçin Her Şey Çok Daha Güzel Olacak"