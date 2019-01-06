Seyhan Belediyespor'da Yetişti Fenerbahçe'ye Transfer Oldu
1 saat önce
Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediyespor altyapısından yetişen ve ara transfer döneminde Evkur Malatyaspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Sadık Çiftpınar'ı kutladı.
Seyhan
Belediye Başkanı Zeydan Karalar
, Seyhan Belediyespor
altyapısından yetişen ve ara transfer döneminde Evkur Malatyaspor
'dan Fenerbahçe
'ye transfer olan Sadık Çiftpınar
'ı kutladı.
Başkan Karalar, sporda altyapının önemine her zaman vurgu yaptıklarını hatırlatarak, "Sadık kardeşimizin transferi bizleri mutlu etti. Bu transfer Seyhan Belediyespor Kulübü'müzdeki genç çocuklarımıza örnek olsun. Sadık Çiftpınar'ın Fenerbahçe, Milli Takım ve Türk futboluna büyük hizmetler yapacağına inanıyorum. Sadık'ın bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar diliyorum" dedi. - ADANA
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 11:06 Kaynak: İHA
Fenerbahçe, Sadık Çiftpınar Transferini Sosyal Medyadan Duyurdu
Fenerbahçeli Yönetici Canlı Yayında Duyurdu: Serdar Aziz ve Tolgay Arslan Bize Gelmek İstiyor
Fenerbahçe'nin Yeni Transferi Sadık Çiftpınar'dan Yeni Malatyaspor'a Veda Mesajı
Ali Koç: "Fenerbahçemiz İçin Her Şey Çok Daha Güzel Olacak"