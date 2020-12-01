Seyhan Belediyespor muaythai sporunda iddialı

Seyhan Belediyespor'da muaythaide başarılı sporcular yetiştirilmesi amacıyla çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sporcular, yeni sezon hazırlıklarını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri çerçevesinde sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen antrenör Esin Güder, bu yılki müsabakaların ertelenmesi nedeniyle altyapı çalışmalarına ağırlık verdiklerini kaydetti.

Minik, yıldız ve genç olmak üzere 200'e yakın sporcularıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Güder, "Salgın kurallarını titiz bir şekilde uygulamaktayız. Sporcularımızın sağlığı her şeyden önemli. Salgın sürecinin sona ermesiyle muaythaide Adana'yı, Türkiye'de, Türkiye'yi, dünyada temsil edecek şampiyon sporcular kazandırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Güder, kendilerine her zaman destek veren Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'a da teşekkür etti.