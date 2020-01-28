Seyhan Belediyesporlu atletlerin başarısı - Son Dakika
Son Dakika Spor Seyhan Belediyesporlu atletlerin başarısı - Son Dakika Spor

Seyhan Belediyesporlu atletlerin başarısı

6 saat önce

Seyhan Belediyesporlu atletler İstanbul'da düzenlenen Türkiye 16 Yaş Altı Atletizm Festivali'nde sekiz derece aldı.

Seyhan Belediyesporlu atletlerin başarısı, System.String[]

Seyhan Belediyesporlu atletler İstanbul'da düzenlenen Türkiye 16 Yaş Altı Atletizm Festivali'nde sekiz derece aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da 18-19 Ocak'ta yapılan festivalde mavi-beyazlı takım oyuncuları 3 birincilik, 2 ikincilik ve 3 üçüncülük madalyası kazandı.

Seyhan Belediyespor Kulübü Atletizm Takımı Antrenörü Serdal Kadıoğlu, festivalde kenti ve kulübü en iyi şekilde temsil etmeye çalıştıklarını belirtti.

Festivalde başarılı olduklarına inandıklarını ifade eden Kadıoğlu, şunları kaydetti:

"Sporcularımı göstermiş oldukları performanstan dolayı kutluyorum. Her geçen gün daha iyi konuma gelerek başarı çıtasını yükselteceğimiz kanısındayım. Bizlerin her zaman yanında yer alıp desteğini esirgemeyen Seyhan Belediye Başkanı ve Seyhan Belediyespor Kulübü Onursal Başkanımız Akif Kemal Akay'a, sporcularım ve aileleri adına teşekkür ediyorum."

Atletizm, İstanbul, Türkiye, Seyhan, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 12:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Nusret Gökçe, Elazığ'daki depremzedeler için ne kadar para yardımı yapacağını duyurdu
İBB, deprem bütçesini 2,5 kat artırarak 341 milyon TL'ye yükseltti Demet Akalın, Elazığ'a gönderilen yardımların yağmalandığı iddiasına ateş püskürdü Suriye rejiminin saldırısından kaçıp Türkiye sınırına ulaşanların sayısı 600 bine dayandı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 18:41:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Seyhan Belediyesporlu atletlerin başarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]