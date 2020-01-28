Seyhan Belediyesporlu atletlerin başarısı

Seyhan Belediyesporlu atletler İstanbul'da düzenlenen Türkiye 16 Yaş Altı Atletizm Festivali'nde sekiz derece aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da 18-19 Ocak'ta yapılan festivalde mavi-beyazlı takım oyuncuları 3 birincilik, 2 ikincilik ve 3 üçüncülük madalyası kazandı.

Seyhan Belediyespor Kulübü Atletizm Takımı Antrenörü Serdal Kadıoğlu, festivalde kenti ve kulübü en iyi şekilde temsil etmeye çalıştıklarını belirtti.

Festivalde başarılı olduklarına inandıklarını ifade eden Kadıoğlu, şunları kaydetti:

"Sporcularımı göstermiş oldukları performanstan dolayı kutluyorum. Her geçen gün daha iyi konuma gelerek başarı çıtasını yükselteceğimiz kanısındayım. Bizlerin her zaman yanında yer alıp desteğini esirgemeyen Seyhan Belediye Başkanı ve Seyhan Belediyespor Kulübü Onursal Başkanımız Akif Kemal Akay'a, sporcularım ve aileleri adına teşekkür ediyorum."