Seyhan'da asfalt çalışmaları - Son Dakika
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Seyhan'da asfalt çalışmaları

6 saat önce

Seyhan Belediyesi tarafından ilçede 9 noktada asfalt çalışması yapıldığı bildirildi.

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Seyhan Belediyesi tarafından ilçede 9 noktada asfalt çalışması yapıldığı bildirildi.

Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, yazılı açıklamasında, mevsim normallerinin çok üzerindeki yağış nedeniyle yaşanan su baskını ve selde büyük zarar gören sokakların Fen İşleri Müdürlüğü Yol ekipleri tarafından yenilendiğini belirtti.

İlçede aynı anda 9 ayrı noktada çalışma yapıldığını ifade eden Akay, şunları kaydetti:

"Asfalt serme ve bakım-onarım çalışmaları titizlikle yapılıyor. İşlemi öncesi eski asfalt sökülüyor, zemin temizlenerek yeni asfalt seriliyor. Asfaltın en az 8 santimetre kalınlığında olmasına özen gösteriliyor. Bakım ve onarım çalışmasında da çukur kazılarak temizleniyor ardından yama, yol hizasında yapılıyor. Aynı zamanda kaldırımların da bakımı yapılıyor. Hedefimiz Seyhanlının yaşam kalitesini artırmak."

Fen İşleri Müdürlüğü, Seyhan Belediyesi, Akif Kemal Akay, su baskını, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 02:42 Kaynak: AA
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