Seyhan'da "Bilgi Evi" hizmete girdi - Son Dakika

Seyhan Belediyesi tarafından kurulan "Bilgi Evi" hizmete girdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yeşilyurt Mahallesi'nde daha önce taziye evi olarak kullanılan bina yeniden düzenlendi.

Evinde ders çalışma imkanı olmayan öğrencilere hizmet verecek binadaki bilgisayarlar aracılığıyla Milli Eğitim Bakanlığının Eğitim Bilişim Ağını (EBA) evden takip edemeyen öğrencilere de imkan sağlanacak.