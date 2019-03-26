Seyhan'da Çarpık Yapılaşmanın İzleri Silinecek

Cumhur İttifakı Seyhan Belediye Başkanı Adayı Fikret Yeni, 800 binin üzerinde nüfusu barındıran 96 mahalleli Seyhan'ın Dağlıoğlu, Gülbahçesi ve Barbaros gibi mahallelerinde, hem deprem riskinden, hem de çarpık yapılaşmadan kurtarmaya dönük olarak yapılacak kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında,...

Cumhur İttifakı Seyhan Belediye Başkanı Adayı Fikret Yeni, 800 binin üzerinde nüfusu barındıran 96 mahalleli Seyhan'ın Dağlıoğlu, Gülbahçesi ve Barbaros gibi mahallelerinde, hem deprem riskinden, hem de çarpık yapılaşmadan kurtarmaya dönük olarak yapılacak kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında, 22 binin üzerinde yeni konut inşa edileceğini söyledi.



Fikret Yeni, Dağlıoğlu, Gülbahçesi, Barbaros ve Hürriyet mahallelerinde sürdürdüğü seçim çalışmalarında, kentsel dönüşüm konusunda önemli mesajlar verdi.



Vatandaşların tercihi ve teveccühüyle göreve gelmesi halinde, Seyhan'ın 96 mahallesindeki sorunların tamamını giderip vizyon projeler gerçekleştireceklerini belirten Fikret Yeni, kentsel dönüşüm gibi çok önemli çalışmaları da kapsamlı şekilde ele alacaklarını ifade etti.



Fikret Yeni, kentsel dönüşümde vatandaşların hak kaybına uğramaması için hassasiyet göstereceklerini dile getirerek, "Bu konu, bizim en önemli kırmızı çizgimiz olacak. Kentsel dönüşümde, kentsel dönüşüm uygulanacak alanlarda yaşayan vatandaşlarımızın yanı sıra, kentimizde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları temsilcilerimizin de görüş ve önerileri dikkate alınacak. Kısacası, toplumun her kesimi ile yepyeni bir Seyhan'ın inşası için adımlar atılacak" dedi.



Hakkaniyetli çözümler üretilecek



Kentsel dönüşümün, Seyhan'ın ve Seyhan'da yaşayan hemşerilerinin ihtiyaçlarını dikkate alarak hakkaniyetli çözümler üreteceklerini vurgulayan Fikret Yeni, şunları söyledi:



"Ticaret, turizm ve sanayinin kalbinin attığı Seyhan'ın birçok mahallesinde ihtiyaç duyulan kentsel dönüşüm çalışmalarını, hem deprem riskinden, hem de çarpık yapılaşmadan kurtarmaya dönük olarak geliştireceğiz. Bina bazlı kentsel dönüşümden ziyade, alan bazlı kentsel dönüşüm uygulamaları gerçekleştireceğiz. Artık kültürümüzün bir parçası olmayan, şehirlerimizin siluetini bozan, tarihi dokusunu zedeleyen, geri plana iten dikey yapılaşmadan, ihtiyaç noktaları dışında vazgeçip, yatay yapılaşma noktasında adımlar atacağız. Fiziki dönüşümü, kültürel, ekonomik ve sosyal dönüşümle birlikte tasarlayarak, yepyeni bir Seyhan inşa edeceğiz."



Fikret Yeni, devlet desteği ve TOKİ iş birliği ile yapılacak kentsel dönüşüm sayesinde Seyhan'ın modern konutlarla yenileneceğinin altını çizerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Türkiye'nin en büyük 5 ilçesinden biri olan Seyhan'ın Şehitduran, Mestanzade, Yenibey, Barış, Hürriyet, Döşeme, İsmetpaşa, Barış, Barbaros ve 2000 Evler mahallelerimiz, kentsel dönüşüm projelerinin gerçekleşmesiyle 22 binin üzerinde daha yaşanılabilir modern konutlara kavuşacak. Bu projeler kapsamında, yaklaşık 1500 işyeri, 900 bin metrekarenin üzerinde park alanları yapılacak. Dağlıoğlu, Ova, Fatih, Gülbahçesi ve Ziyapaşa mahallelerimizde de ihtiyaca göre, proje çalışmalarına başlanan yeni konutlar inşa edilecek. Kentsel dönüşüm projelerinde, yeşil alanlar, otoparklar ve okul binaları gibi önemli donatılar yer alacak. İnsan öncelikli yaşanabilir şehirler imar etmek ve var olan kötü yapıları dönüştürmek, hizmetlerde en önemli önceliklerimizden biri olacak." - ADANA

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Malatya'nın Arguvan İlçesinde 4,5 Büyüklüğünde Deprem Oldu

Deprem Tahmincisi Frank Hoogerbeets, Türkiye'yi Uyardı

Seçime 5 Gün Kala Son Anket! 2 Büyükşehir El Değiştiriyor

Altın Palmiye Ödül Törenine Katılan Dünyaca Ünlü Şarkıcı Alexandra Stan, Transparan Kıyafetiyle Geceye Damga Vurdu