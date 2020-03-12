Seyhan'da her gün 9 noktada asfalt çalışması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Seyhan'da her gün 9 noktada asfalt çalışması - Son Dakika

Seyhan'da her gün 9 noktada asfalt çalışması

6 saat önce

Seyhan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü asfalt ekipleri, havaların ısınmasıyla her gün 9 farklı noktada asfalt çalışması yaparken, hizmet kalitesini artırmak için teknolojiyi de kullanıyor.

Seyhan'da her gün 9 noktada asfalt çalışması, System.String[]

Seyhan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü asfalt ekipleri, havaların ısınmasıyla her gün 9 farklı noktada asfalt çalışması yaparken, hizmet kalitesini artırmak için teknolojiyi de kullanıyor.


Seyhan Belediyesi asfalt ekipleri sokakları finişer ile kazıdıktan sonra sıcak asfaltı seriyor. Bu işlemde özellikle engebeli bölümler teknik çalışmayla giderilerek asfalt tüm sokakta düz olacak şekilde seriliyor. Yapılan çalışmayla yol kotu eşit hale ve belli bir eğime getirilerek vatandaşın sokağı rahat ve konforlu bir şekilde kullanması sağlanıyor.


Seyhan'ın 10 bini aşkın sokağında doğalgaz, elektrik, su ve fiber altyapıları için açılan çukurlardaki sokak sağlıklaştırması ise teknoloji desteğiyle yapılıyor. Kurumların açtığı çukurlar, sokağın tümünü değil belli bir bölümü kapsıyorsa zarar görmüş alanlar önce asfalt kesme makinası ile düzgün biçimde kesiliyor. Ardından zarar görmüş bölge sıkıştırılıp temizleniyor. Son olarak asfalt kesme makinası ile kesilen alan sokaktaki sağlam asfalt yüksekliğinde yamalanıyor. Böylece sokakta hem bütünsellik sağlanıyor hem de asfaltın aynı yükseklikte olmasından dolayı sürücülere sürüş güvenliği sağlanmış oluyor.


Havaların ısınmasıyla ilçede asfalt hamlesi başlattıklarını anımsatan Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, her gün aralıksız olarak 9 noktada asfalt çalışması yapıldığını söyledi. Başkan Akay, "Elimizden geldiğince yama yapmamaya çalışıyoruz. Ancak kurumlar tarafından altyapı çalışması için kısmen bozulan sokakları, asfalt kesme makinesi yardımıyla yamalıyoruz. Bu çalışmayla sokakta kaliteli bir biçimde yükseklik dengesi sağlanıyor. Teknolojinin katkısıyla sokağın tümünü değil, bir bölümünü yamalayarak, sağlam asfaltla, yamalı alanı bütünleştirmiş oluyoruz. Hem zamandan hem de kaynakları doğru kullanmak adına ciddi tasarruf sağlamış oluyoruz" diye konuştu.


Seyhan Belediyesi'nce gerçekleştirilen asfalt serme ve yenileme çalışmaları önümüzdeki günlerde artarak sürecek. - ADANA

Fen İşleri Müdürlüğü, Seyhan Belediyesi, Seyhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 12:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kayseri'de kolonya satışı yapan kardeşler, bir günde 6,5 tonluk satış yaptı
Denizli'de 2 hayırsever veresiye defterlerindeki 60 bin liralık borcu ödedi Türkiye koronavirüsle mücadele ederken Bodrum'da vatandaşlar denize girdi Ankara'da su faturası borcu olanların 2 ay boyunca suları kesilmeyecek

Son Dakika Haberleri
19:18 Antalya'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
19:18 Sözcü Kalın: "(Koronavirüs tespit edilen hasta) Bu kişinin sağlık durumu iyi, karantinaya alınan...
19:17 FLAŞ
19:17 FLAŞ
19:17 İntihar eden cinayet zanlısı iz takip köpekleri tarafından bulundu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 19:19:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Seyhan'da her gün 9 noktada asfalt çalışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]