Seyhan'da komisyon krizi - Son Dakika
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Seyhan'da komisyon krizi

6 saat önce

Seyhan Belediye Meclisinin ocak ayı dördüncü oturumunda komisyon krizi yaşandı.

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Seyhan Belediye Meclisinin ocak ayı dördüncü oturumunda komisyon krizi yaşandı.


Seyhan Belediye Meclisi 1. Başkanvekili Yasemen Çelik, katipler Duygu Ayçe Atikaslan ve Sultan Zeynep Erciyes başkanlığında toplandı.


Meclis öncesi Seyhan Belediye Meclisi Müşterek Komisyonu saat 16.00'da toplantıya çağrıldı. Saat 16.45'e kadar CHP'li komisyon üyeleri komisyon toplantısına gelmedi. Cumhur İttifakı salondan ayrılınca CHP'liler komisyon toplantısı yaptı. Buna Cumhur İttifakı tepki gösterdi.


Toplantı başlayınca Meclis 1. Başkanvekili Yasemen Çelik, CHP'li Güngör Geçer ve CHP Grup Başkanvekili Fadime Geçioğlu, yapılan eleştiriler üzerine Cumhur İttifakından özür dilediler. AK Parti Grup Başkanvekili Yalçın Limoncu, yapılanın tek parti yönetimindeki uygulamalara benzeterek, kendilerinin olmadığı bir komisyon toplantısını kabul etmediklerini, komisyonun yeniden toplanmasını istedi.


Daha sonra gündem maddelerine geçildi. 22. Maddede Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri başlıklı 18. Maddesinin (m) bendi gereğince belediye bünyesinde yeni oluşturulan müdürlüklerin çalışma yönetmeliklerinin hazırlanması ve mevcut müdürlüklerin çalışma yönetmeliklerinin güncellenmesi ile ilgili Müşterek Komisyon Raporu okundu. Tüm müdürlüklerin yönetmelikleri tek tek okunarak oylandı. İlgili müdürlüklerin yönetmeliklerin çoğu oy çokluğu ile kabul edildi. Bazı maddeler ise oy birliği halinde kabul edilirken Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Funda Buyruk'a bağlı yeni kurulan Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü yönetmeliği, bazı CHP'li meclis üyelerinin salon dışında olması nedeniyle oylamada Cumhur İttifakının oyları ile oy çokluğu halinde reddedildi. Diğer müdürlüklerinin yönetmeliklerinin reddedilmesinin önlemek için bir meclis üyesi salon dışına çıkarak CHP'li üyeleri salona gelmesini sağladı. Mecliste çoğunluğu yeniden sağlayan Millet İttifakı diğer müdürlüklerin yönetmeliklerinin kabul edilmesini sağlarken, Cumhur İttifakı üyeleri ise teker teker salonu terk ettiler. İçerde 3 AK Partili meclis üyesi kalarak kararların oy çokluğuyla geçmesini sağladılar.


Sadece bir maddeyi görüşebilen meclis diğer 8 maddeyi görüşmek üzere çalışmalarına devam edecek. - ADANA

Cumhuriyet Halk Partisi, Seyhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 08:46 Kaynak: İHA
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