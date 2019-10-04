Seyhan'da otogar kararına muhalefetten şerh

Seyhan Belediye Meclisi'nin Ekim ayı üçüncü birleşiminde Merkez Otogar'ın konut ve ticaret alanı olarak açılmasına AK Parti'li ve MHP'li üyeler tarafından ret oyu verildi. Karar oy çokluğuyla kabul edilince Cumhur İttifakı üyeleri karara şerh koyacaklarını açıkladı.



Seyhan Belediye Meclisi Meclis 1. Başkanvekili Yasemen Çelik, katipler Duygu Ayçe Atikaslan ve Sultan Zeynep Erciyes Başkanlığında toplandı.



Gündem dışı konuşmaların yapılmadığı mecliste İYİ Parti'li Yusuf Bünyamin Ateş'in kentsel dönüşüm alanlarında deprem anında toplanma alanlarına sağlık ocakları açılarak, yaralılara anında müdahale edilmesi gerektiğinden, söz konusu alanlara sağlık ocağı yaptırılmasına ilişkin teklifi oy birliğiyle gündeme alındı.



CHP'li Güngör Geçer'in Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Seyhan Belediyesi'ne hibe edilecek araçların alınmasına yönelik teklifi de gündeme oy birliği ile alındı. Böylece 20 maddeden oluşan Ekim ayı meclis gündem sayısı 22'ye yükseldi.



Gündemin 9.maddesinde Seyhan ilçesi, Yeşiloba, Fevzipaşa, Demetevler ve Sakarya Mahalleri 165 Ha Alanda Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifine Ait İmar, Çevre, Kanunlar, Plan ve Bütçe, Eğitim, Kültür ve Sanat, Ulaşım, Tarife, Sağlık, Halkla İlişkiler, Gençlik Spor, Tüketiciyi Koruma Müşterek Komisyon Raporu okundu. Komisyonda oy çokluğuyla kabul edilen rapor hakkında konuşan AK Parti'li Mustafa Aydın, mevcut 165 hektarlık alanda çıkmaz sokakların olduğunu, eski dönemde 2.4 olarak verilen yoğunluğun ciddi bir yoğunluk olduğunu belirterek, bu yeni, dönemde yapılan imar planında otogarın yok sayıldığına dikkat çekti. Aydın, otogar esnafı başkan ve yöneticilerinin de izlediği meclisteki konuşmasında,



"İmar planı ile bu yerler konut ve iş yeri alanı haline getiriliyor veya yok edilmek isteniyor. Otogar haricinde hiçbir değişiklik yok. Oy çokluğuyla geçirilen imar planı Adana Büyükşehir Belediyesi otogarını kapsamaktadır" ifadelerini kullandı.



Otogar için yeni bir yerin belirlenip belirlenmediğini soran Aydın, "Belirlendiyse neden haberimiz yok? Belirlenmediyse, otogar imara açılıyor. İmara açılırsa otogar içerisinde mülkiyet sahipleri var. Onlar kendi imar parsellerine inşaat yapacaklar mı? Planın geri komisyona gönderilmesini ve düzenli bir şekilde hazırlanmasını yüce meclisimize arz ediyorum" diye konuştu.



Gündem hakkında başka söz alan olmayınca CHP'li Fadime Geçioğlu, maddenin komisyondan geldiği gibi oylanmasını istedi. Gündem oy çokluğuyla karara bağlanınca yerinden söz alan MHP'li Şehmus Uçar, maddeye şerh koyacaklarını açıkladı.



Pınar Mahallesi 13 Nolu Çocuk ve Dinlenme Parkının adının "Pınar Şehit Muhabere Uzman Çavuş Samet Özkan Dinlenme Parkı" ve "Dumlupınar Mahallesi 1 Nolu Çocuk ve Dinlenme Parkının adının "Dumlupınar Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ercan Sanca Çocuk ve Dinlenme Parkı" olarak değiştirilmesi talebiyle ilgili CHP'li Fadime Geçioğlu, her iki maddeninde komisyona havale edilmeden direkt oylanmasını talep etti. Her iki karar da oy birliğiyle kabul edildi. - ADANA