Seyhan'da parklar ve spor tesisleri tam kapanma sonrasına hazırlanıyor - Son Dakika

Seyhan Belediyesi tam kapanma sonrası parklar ve spor tesislerini hazırlamak için çalışmalarına başladı.

Tam kapanma dönemini hızlı hizmet için fırsata dönüştüren Seyhan Belediyesi, ilçe sınırları içerisindeki parkları bayram sonrasına hazırlıyor. 17 Mayısta sona erecek tam kapanma döneminin ardından Seyhanlılar bakımı yapılmış, eksiklikleri tamamlanmış, rengarenk çiçeklerle donatılmış çok daha güzel parklarda vakit geçirebilmenin ve bakımı yapılıp yenilenmiş tesislerde spor yapmanın tadına varacak.

Seyhan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından budama ekipleri parklarda çimleri biçip, yabani otları temizleyip ağaç budama işlemlerini aralıksız sürdürürken, boyama ekipleri de parkların ve spor tesislerinin telleri ve direkleri ile banklarını boyama işlemine devam ediyor.

Marangozhane ve demir atölyesi ekipleri ise parklarda kırılan, bakıma ihtiyacı olan bank, bank tahtası, kamelya, basket potası, çöp kovası gibi donatıların üretimini ile onarımını hızla gerçekleştirip, parklardaki ve spor tesislerindeki eksiklikleri gideriyor.

Seyhanlıların mutluluğu ve huzuru için belediye ekiplerinin durmaksızın görev yaptığının altını çizen Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, "park ve bahçeler müdürlüğü ekiplerimiz parklarımızı ve spor alanlarımızı çok daha güzel hale getirmek için canla başla çalışıyor. Parklarımızdaki tüm eksiklikleri giderip, mevsim çiçekleriyle rengarenk hale getiriyoruz. Vatandaşlarımız kısıtlamaların ardından dışarı çıktığında çok daha güzel parklarla ve bakım ve onarımı gerçekleştirilen spor tesisleriyle karşılaşacak. Seyhanlı her şeyin en iyisine layık" dedi. - ADANA