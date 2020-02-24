Seyhan'da satranç şöleni - Son Dakika
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Seyhan'da satranç şöleni

7 saat önce

Seyhan Belediyesi tarafından düzenlenen '1.Ödüllü Satranç Turnuvası' tamamlandı.

Seyhan'da satranç şöleni, System.String[]

Seyhan Belediyesi tarafından düzenlenen '1.Ödüllü Satranç Turnuvası' tamamlandı. 450 sporcu 2 gün boyunca A, B ile 8 yaş ve altı, 10 ve 12 yaş kategorilerinde kıyasıya yarıştı


Seyhan Belediyesi Yeşilyurt Çok Amaçlı Tesislerinde gerçekleşen turnuvaya 450 sporcu katıldı. Adana dışında, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Mersin, Ankara, Antalya, İstanbul, Malatya, Afyon, Sivas başta olmak üzere 15 ilden sporcular turnuvaya katılım sağladı.


Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, yaptığı açıklamada, katılım sayısı itibarıyla turnuvanın Adana'da son yıllarda düzenlenen en büyük yerel organizasyonu olduğunu belirterek, "Düzenlemiş olduğumuz turnuva, doğru düşünüp doğru karar vermeniz ve ileriyi görmeniz açısından fayda sağlayacaktır. Günümüzde hiçbir şey basit değil. Her şeyin çok yönlü faktörü var. Sizlerin emek verdiği, kafa yorduğu satranç sporu da bunu bizlere sağlayacak en önemli yollardan birisi. Bu turnuvanın devam etmesini arzu ediyorum. Turnuvanın organizesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.


Daha sonra Başkan Akay sembolik olarak turnuvanın ilk hamlesini yaptı. 450 sporcu 2 gün boyunca A, B ile 8 yaş ve altı, 10 ve 12 yaş kategorilerinde kıyasıya yarıştı.


Ödüller ve hediyeler verildi


Turnuvanın ikinci günü yapılan yarışmaların ardından kategorilerinde dereceye girenlere ödülleri verildi. Ödülleri ve hediyeleri, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ı temsilen Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Özkök ve Seyhan Belediyesi Spor Müdürü Nesrin Olgun Arslan tarafından verildi.


Kategorilerinde ilk üçe giren sporcular şu şekilde:


A kategorisinde birinci Kutay Sakmak ikinci Ahmet Fazıl Gülenç ve üçüncü Fahed Sokany. B kategorisinde birinci Halil İbrahim Erçen ikinci Emirhan Hanoğlu üçüncü Yusuf Çapar. 12 yaş ve altı kategorisinde birinci Ata Arda Çağlar ikinci Cumali Efe Gökçe üçüncü Beray Karatiken. 10 yaş ve altı kategorisinde birinci Kerem Arda Gözen ikinci Heval Yapıcı üçüncü Ömer Ata Uzunay. 8 yaş ve altı kategorisi birinci Görkem Ünsal ikinci Ilgın Deniz Eroğlu üçüncü ise Senem Gül Başsarı. - ADANA

Seyhan Belediyesi, Seyhan, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 02:15 Kaynak: İHA
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