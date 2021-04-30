Seyhan'da sokak hayvanlarının beslenmesi için ekip kuruldu - Son Dakika

Adana'nın Seyhan İlçe Belediyesi bünyesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında uygulanan tam kapanma kararı nedeniyle sokak hayvanlarının beslenmesi için ekip oluşturuldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kararın ardından hiçbir sokak canlısının aç ve susuz kalmaması için Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde sokak hayvanlarını besleme ekibi kuruldu.

Ekip, anlaşma yapılan 4 fabrikadan temin edilen yemek artığı, tavuk kırıntısı ve mamalarla kedi ve köpeklere, kırık mısır ve buğdaylarla da kuşlara yönelik besleme çalışması yapacak.

Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, bu dönemde sokak canlılarının da aç ve susuz kalmaması için çalıştıklarını belirtti.

Sokak canlılarının hayvanseverlerin katkısıyla belirlenen 84 noktada beslendiğini ifade eden Akay, şunları kaydetti:

"Sokak canlıları da bize emanet. Hayvansever Seyhanlı hemşehrilerimizin içi rahat olsun. Hiçbir sokak canlısının aç ve susuz kalmaması için ekiplerimiz düzenli olarak sokak canlılarının doğal yaşam alanlarında besleme çalışmasını aralıksız sürdürüyor. Besleme çalışmamıza destek veren fabrika ve işletmelere de teşekkür ediyoruz."

Akay, havaların ısınmaya başladığına dikkati çekerek sokakta yaşayan hayvanların susuzluk çekmemeleri için besleme noktalarına düzenli olarak içme suyu bırakıldığını belirtti, vatandaşların da evlerinin önüne bir kap mama ve bir kap su bırakmalarını istedi.