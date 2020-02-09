Seyhan'da vatandaşlar kentsel dönüşüm projesi hakkında bilgilendirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Seyhan'da vatandaşlar kentsel dönüşüm projesi hakkında bilgilendirildi - Son Dakika

Seyhan'da vatandaşlar kentsel dönüşüm projesi hakkında bilgilendirildi

6 saat önce

Seyhan Belediyesi, kentsel dönüşüm projesi kapsamında vatandaşları bilgilendiriyor.

Seyhan'da vatandaşlar kentsel dönüşüm projesi hakkında bilgilendirildi, System.String[]

Seyhan Belediyesi, kentsel dönüşüm projesi kapsamında vatandaşları bilgilendiriyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, yaklaşık 110 dönüm alanda 1070 hak sahibinin bulunduğu Döşeme Mahallesi'nde tescilli binaların korunarak, eski binaların yıkılıp sosyal donatıların da yer aldığı yeni konutların yapılmasını öngören kentsel dönüşüm projesinin planlandığı kaydedildi.

Proje hakkında halkı bilgilendirmek amacıyla Başkan Akif Kemal Akay'ın da katıldığı toplantı gerçekleştirildi.

Akay, toplantıda, bir süre önce yaşanan sel felaketinin kentsel dönüşüm projelerinin önemini bir kez daha ortaya çıkardığını belirtti.

Yıpranmış yapıların sel, deprem gibi doğal afetlerde yıkılma riski taşıdığını, bu binaların kentsel dönüşüm projeleriyle mahalle kültürünü yok etmeden yenilenmesi gerektiğini ifade eden Akay, şunları kaydetti:

"Döşeme Mahallesi uzun süreden beri yenilenmeyi bekliyor. Can ve mal güvenliği için risk taşıyan binaları, güvenli binalarla yenilemek istiyoruz. Temel amacımız, mahalle kültürünü yok etmeden, halkı mağdur etmeden yeni bir kent oluşturmak. Mahallede, yeni Arkeoloji Müzesi'nin yapılmış olması ve tescilli binaların varlığı, mahalleyi özel bir bölge olmaya aday yapıyor. O nedenle bu değerleri koruyarak öyle bir şey yapmalıyız ki, hem şehre bir güzellik katsın, hem halk mağdur olmasın, hem de mahalle kültürü yok olmasın. Bu konuda halkın taleplerini de göz önünde tutarak çalışmaları sürdürüyoruz."

Toplantıda, belediye görevlileri, mahalle sakinlerine proje hakkında bilgi verdi, vatandaşların sorularını yanıtladı.

Seyhan Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 10:30 Kaynak: AA
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