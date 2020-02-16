Seyhan'da yollara bakım onarım ve yenileme - Son Dakika
Son Dakika Güncel Seyhan'da yollara bakım onarım ve yenileme - Son Dakika

Seyhan'da yollara bakım onarım ve yenileme

7 saat önce

Seyhan Belediyesi ekipleri, yağışların ardından zarar gören yollarda, yenileme ve bakım işlemini hızlandırdı.

Seyhan'da yollara bakım onarım ve yenileme, System.String[]

Seyhan Belediyesi ekipleri, yağışların ardından zarar gören yollarda, yenileme ve bakım işlemini hızlandırdı.


Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, çalışmaları denetleyip ilgili birim müdürleri ve sorumlulardan bilgi aldı. Aynı anda 9 ayrı noktada çalışma yapıldığını belirten Başkan Akay "Muhtarlar Bölge Toplantılarında, muhtarlarımızın taleplerini ve önceliklerini almıştık. Muhtarların önceliklerini dikkate alarak yaptığımız 2020 planlaması neticesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu planlama ve selde zarar gören sokaklarımızın, yenileme ve bakım çalışmalarını hava şartları uygun olduğu sürece aralıksız sürdüreceğiz" dedi.


Yapılan işlemlerde estetik ve kaliteye önem verildiğini kaydeden Başkan Akay şöyle konuştu:


"Asfalt serme ve bakım-onarım çalışmaları titizlikle yapılıyor. Asfalt serme işlemi öncesi freze ile eski asfalt sökülüyor, zemin temizlenerek finişer ile yeni asfalt seriliyor. Asfaltın en az 8 CM kalınlığında olmasına özen gösteriliyor. Bakım ve Onarım çalışmasında da çukur kazılarak temizleniyor ardından yama, yol hizasında yapılıyor. Aynı zamanda kaldırımların da bakımı yapılıyor. Hedefimiz, Seyhanlının yaşam kalitesini artırmak."


Seyhan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Yol ekiplerinin, 2020 planlaması çerçevesinde asfalt serme ve bakım-onarım çalışmaları, yağış olmaması durumunda devam edecek. - ADANA

Seyhan Belediyesi, Akif Kemal Akay, Seyhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 12:08 Kaynak: İHA
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