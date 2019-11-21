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Seyhan'dan 'çocuk hakları' farkındalığı

6 saat önce

Seyhan'dan 'Çocuk Hakları' farkındalığıSeyhan Belediyesi, 'Dünya Çocuk Hakları Günü' nedeniyle çocuklara, 'The Croods' isimli çocuk filmi, sihirbaz ve çocuk oyunu gösterimi hediye etti.

Seyhan'dan 'Çocuk Hakları' farkındalığı

Seyhan Belediyesi, 'Dünya Çocuk Hakları Günü' nedeniyle çocuklara, 'The Croods' isimli çocuk filmi, sihirbaz ve çocuk oyunu gösterimi hediye etti. Yaşar Kemal Kültür Merkezi'ndeki gösterimlere çocuklar, yoğun igi gösterdi.

Seyhan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 'Dünya Çocuk Hakları Günü' nedeniyle farkındalık oluşturmak amacıyla çocuklara yönelik etkinlik gerçekleştirdi. Etkinlikler kapsamında çocuklara 'The croos' isimli çocuk filmi gösterimi sunuldu. Seyhan Belediyesi'nin çocuklara hediyeleri, 'Sihirbaz' gösterimi ve eğlenceli çocuk oyunu gösterisiyle sürdü. Birbirinden ilginç sihirbazlık numaraları karşısında şaşkına dönen çocuklar 'Bir sihrim var çocuklar' isimli gösterisini sunan Enver Ertaş'ı alkışladı. Çocukların yetişkinlerden daha farklı ihtiyaçlara ve haklara sahip olması gerektiğine dikkat çeken Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Bir ülkenin geleceği çocuklardır, onlar geleceğimizin teminatıdır. Bu nedenle çocukların özel bir duyarlılığa ve özel bir korunmaya ihtiyaçları vardır. Çocuklarımıza daha güzel bir ortam sunduğumuzda geleceğimizi teminat altına almış oluruz. Unutulmamalıdır ki, sevgi, eğitim hakkı, yaşam hakkı, sağlık hakkı çocuğun en doğal hakkıdır. Bu hakları çocuklarımıza sunmak bizim en önemli görevimizdir. Çocuklara yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğunu belirterek, tüm çocuklarımızın 'Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutluyorumö dedi.

Seyhan'dan 'çocuk hakları' farkındalığı

Çocuk Hakları Günü, Seyhan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 12:03 Kaynak: DHA
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