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Seyhan Gölü'nde kaybolan Mert'in cesedi bulundu

1 saat önce

ADANA'da, dün kuzenleriyle beraber gittiği Seyhan Gölü kıyısından suya girip, bir sonra gözden kaybolan Mert Kurt'un (17) bu sabah cansız bedenine ulaşıldı.

Seyhan Gölü'nde kaybolan Mert'in cesedi bulundu, System.String[]
ADANA'da, dün kuzenleriyle beraber gittiği  Seyhan Gölü kıyısından suya girip, bir sonra gözden kaybolan  Mert Kurt'un (17) bu sabah cansız bedenine ulaşıldı. 
Olay, dün saat 18.30 sıralarında, Sarıçam ilçesi Çukurova Üniversitesi Kayıkhanesi'nin arka tarafındaki ormanlıkta meydana geldi. Mert Kurt ile 4 kuzeni, iddiaya göre, vakit geçirmek ve serinlemek için ormanlığın aşağısında bulunan Seyhan Gölü kıyısına gitti. Burada iskeleye çıkan 5 kuzen, bir süre sonra göle girmeye karar verdi. Kurt ve 2 kuzeni, suya girerken, yüzme bilmeyen 2 kuzeni ise kıyıda kaldı. Gölde bir anda çırpınmaya başlayan Mert Kurt, kuzeninden yardım istedi. Sudaki ve göl kenarındaki kuzenlerinin kurtaramadığı Kurt, bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye gelen su altı polisleri, gölde arama çalışması başlattı. Uzun süre çalışma yürüten ekipler, havanın kararması nedeniyle dünkü çalışmalarını sonlandırdı. Su altı polis ekipleri, arama çalışmalarına bugün saat 08.00'de yeniden başladı. Mert Kurt'un, saat 09.30 sıralarında, gölde cansız bedeni bulundu. Kurt'un göl kenarında bekleyen yakınları ise bu sırada fenalık geçirdi. Mert Kurt'un cesedi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.


- Adana
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 11:39 Kaynak: DHA
Sabah, Adana, Mert Kurt, Seyhan, Güncel
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