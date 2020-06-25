Seyhan'ın sokaklarında asfalt çalışması - Son Dakika

Seyhan'ın sokaklarında asfalt çalışması

Seyhan Belediyesi, 96 mahalledeki 10 bine yakın sokakta 9 farklı ekiple asfalt çalışmasına aralıksız devam ediyor.

Seyhan Belediyesi, 96 mahalledeki 10 bine yakın sokakta 9 farklı ekiple asfalt çalışmasına aralıksız devam ediyor.

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Seyhan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yapılacak iş ve işleyişle ilgili belirlenmiş standartlar dikkate alınarak bakım, onarım ve asfalt serme işlemi gerçekleştiriliyor. Asfalt serme işlemi öncesi freze ile yıpranmış eski asfalt sökülüyor, zemin temizlenerek finişer ile yeni asfalt seriliyor. Asfaltın en az 8 cm kalınlığında olmasına özen gösteriliyor. Sokaklarda çukur veya tümsekler düzenlenerek asfalt, belli bir düzende oluklara doğru eğim verilmesi sağlanıyor. Asfalt serme işlemi, muhtarlarla gerçekleştirilen istişare toplantılarının ardından oluşan 2020 çalışma planlamasına göre devam ediyor.

Bakım ve onarım çalışması da, yama ile yolun geri kalanının birbirinin devamı ve tamamlayıcısı olması esasına göre yapılıyor. İlk olarak bozuk satıhlardaki çukur kazılarak etrafı kesilip yamaya hazır hale getiriliyor. Çukur temizlendikten sonra yama, mevcut yol hizasında yapılıyor. Çalışmalar esnasında kaldırımlarında bakımı yapılıyor. - ADANA

Fen İşleri Müdürlüğü, Seyhan Belediyesi, Çukur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 10:23 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Seyhan'ın sokaklarında asfalt çalışması - Son Dakika

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