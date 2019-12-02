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Seyhan, kendi ürettiği boyayı kullanıyor

6 saat önce

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay tarafından, belediyenin imkanları değerlendirilerek kısa süre önce kurulan Boya Atölyesi Seyhan'ı renklendirmeye başladı.

Seyhan, kendi ürettiği boyayı kullanıyor, System.String[]

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay tarafından, belediyenin imkanları değerlendirilerek kısa süre önce kurulan Boya Atölyesi Seyhan'ı renklendirmeye başladı. Düzenli üretime geçen boya atölyesinde piyasaya göre çok ucuz şekilde üretilen boyalar, belediyenin ilçedeki hizmetlerinde kullanılıyor.


Başkan Akay'ın kuruluş ve deneme üretimi safhasını bizzat takip ettiği boya atölyesinde belediye işçilerince üretilen boyalar halkın yüzünü güldürmeye başladı. Seyhan Belediyesi ekipleri, Seyhan Danişment Gazi Anadolu Lisesi, ihtiyaç sahibi bir vatandaşın evini ve devlete bağlı bir kreşi bakım yaparak yeniden boyadı. Boyama işlemi uygunluk, estetik ve kalite gözetilerek tamamlandı.


Seyhan Belediyesi ekipleri, önce okul ve devlete bağlı kreşin eskimiş olan boyasını temizledi. Pencere ve kapı kenarları gibi yerlerde bakım yaptı, delik olan duvarları onardı. Ardından okul ve kreşi standart olan renklerine boyadı. Kalite, estetik ve uygunluk kriterleri dikkate alınarak renklendirme çalışmaları tamamlandı.


Başkan Akay, Seyhan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne ait binada kurulan


boya atölyesinde üretilen boyanın piyasadan daha ucuza imal edildiği için ciddi tasarruf sağladıklarını söyledi. Başkan Akay, "Belediyenin ihtiyacı boyayı, personelimizle kendi atölyemizde ürettiğimiz boyadan temin ediyoruz. Dışarıdan boya almıyoruz. Daha ucuza imal ettiğimiz için üreterek tasarruf etmiş oluyoruz" dedi.


Seyhan Belediyesinin ve yöneticilerinin ciddi insan kaynağı ve bilgi birikimi olduğunu aktaran Başkan Akay, "Belediyenin üretimini ihtiyaçlarımız özelinde çeşitlendireceğiz. Piyasanın daha aşağısına üreterek tasarruf edeceğiz. Ürettiğimiz ürünlerden ihtiyacımız dışında kalan kısmını, talep eden belediyelerle karşılıklı olarak değişim yapacağız. Böylelikle üretime katkı sağlarken, ihtiyaçlarımızı daha ucuza da temin etmiş olacağız" diye konuştu.


Plastik, yağlı boya ile astar boya üretilebilen atölyede günde 10 ton boya üretim kapasitesi bulunuyor. - ADANA

Seyhan Belediyesi, Akif Kemal Akay, Seyhan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:51 Kaynak: İHA
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