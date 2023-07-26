Seyhan Nehri can çekişiyor: Yosunlar nehri istila etti, otlar insan boyuna yaklaştı - Son Dakika
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Seyhan Nehri can çekişiyor: Yosunlar nehri istila etti, otlar insan boyuna yaklaştı

26.07.2023 12:45

Adana'nın ortasından geçen Seyhan Nehri'nin suyu, köprü çalışması nedeniyle kesilince nehir yosun akınına uğradı. Yeşile bürünen nehirde, kötü koku ve yosunlar üzerine bir de çöpler birikince, vatandaşlar rahatsızlık duyduklarını belirtti. Nehirdeki yosun birikintileri 2 metreyi aşarak nehrin tamamen yeşile bürünmesine neden oldu. Vatandaşlar, temizlik yapılması çağrısında bulundu.

Adana'nın ortasından geçen Seyhan Nehri'nin suyu, köprü çalışması nedeniyle kesilince nehir yosun akınına uğradı. Yeşile bürünen nehirde, kötü koku ve yosunlar üzerine bir de çöpler birikince vatandaşlar rahatsızlık olmaya başladı.

KUŞLAR, YOSUN YIĞINLARI ÜSTÜNE YUVA YAPTI

Adana'nın simgelerinden Seyhan Nehri'nde su akıntısı, Yavuzlar Köprüsü inşası ve Yüksek Hızlı Tren hattı inşası nedeniyle bir süre önce durduruldu. Akıntının durmasıyla birlikte nehirde yosun birikintileri oluştu. 2 metrenin üzerindeki yosunlar nedeniyle nehir tamamen yeşile büründü. Sudaki kirliliğin kontrolden çıkması üzerine vatandaşların nehre attığı çöpler de üstüne birikti. Ayrıca nehirde, bazı kuşların yosun yığınları üstüne yuva yaptığı görüldü.

VATANDAŞLAR TEMİZLİK YAPILMASINI İSTİYOR

Yeşile bürünen Seyhan Nehri'ni gören bazı vatandaşlar yosun nedeniyle bölgede kirli bir görüntü ve kötü koku oluştuğunu belirterek, temizlik yapılması noktasında çağrıda bulundu.

BAKIM YAPILMASI GEREKİYOR

Gençlerden Ahmet Keçe, "Seyhan Nehri bakımsız. Yosunlar artık orman gibi olmuş. Kokusu da görüntüsü de kötü. Bakım yapılması gerekiyor. Su çekilmiş olsa dahi bakım yapılmalı" diye konuştu.

"ÇOK KÖTÜ BİR DURUMDA BURASI"

Girne Köprüsü'nden geçerken kötü koku nedeniyle duyduğu rahatsızlığı belirten Hüseyin Can Meriç ise, "Yetkililerin bir an önce buraya gelmesi ve bakım yapması gerekiyor. Burası eskiden suydu. Şu anda kötü durumda. Adana'ya turistler geliyor ve onları bu manzarayla karşılıyoruz. Çok kötü bir durumda burası" dedi.

"KÖTÜ KOKU VE GÖRÜNTÜ VAR"

Ankara'dan geldiğini belirten Celal Tekmen Uray da, "Ben buraya şehir dışından geldim. Burası temizlense dahi halkın bilgilenmesi gerek. Çok kötü durumda. Kötü koku ve görüntü var" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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