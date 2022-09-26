-Bir kamyon tarafından budanmış ağaçların dökülmesi Seyhan Nehri kıyısında hafriyat ve atık kirliliği

Kaynak: AA

Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Seyhan Nehri kıyısında hafriyat ve atık kirliliği - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.