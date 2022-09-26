Seyhan Nehri kıyısında hafriyat ve atık kirliliği - Son Dakika
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Seyhan Nehri kıyısında hafriyat ve atık kirliliği

26.09.2022 16:10

-Seyhan nehri kıyısına dökülen hafriyatların görüntüsü -Bir kamyon tarafından budanmış ağaçların dökülmesi Seyhan Nehri kıyısında hafriyat ve atık kirliliği ADANA - Adana'da, Seyhan Nehri kıyısında hafriyat ve atık kirliliği yaşanıyor.

- Seyhan nehri kıyısına dökülen hafriyatların görüntüsü

-Bir kamyon tarafından budanmış ağaçların dökülmesi Seyhan Nehri kıyısında hafriyat ve atık kirliliği

ADANA - Adana'da, Seyhan Nehri kıyısında hafriyat ve atık kirliliği yaşanıyor.

Kent merkezinden geçerek Çukurova'nın verimli tarım arazilerini sulayan Seyhan Nehri kıyılarına hafriyat dökülüyor.

Narenciye bahçeleri ve tarlaların yanından geçen nehrin kıyısına, kamyonlarla getirilen hafriyatların yanı sıra çeşitli atıklar da bırakılıyor.

Atıklar ve hafriyat yığınları, zaman zaman iş makineleriyle nehre sürükleniyor.

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Kaynak: AA

Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seyhan Nehri kıyısında hafriyat ve atık kirliliği - Son Dakika

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SON DAKİKA: Seyhan Nehri kıyısında hafriyat ve atık kirliliği - Son Dakika
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