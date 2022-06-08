Seyhan Nehri kıyısında bulunan kafatası ve insan parçalarının Alzheimer hastası adama ait olduğu anlaşıldı - Son Dakika
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Seyhan Nehri kıyısında bulunan kafatası ve insan parçalarının Alzheimer hastası adama ait olduğu anlaşıldı

08.06.2022 21:12
Seyhan Nehri kıyısında bulunan kafatası ve insan parçalarının Alzheimer hastası adama ait olduğu anlaşıldı

Adana'da Seyhan Nehri kıyısında bulunan kafatası ve insan bedeni parçalarının, 7 ay önce kayıp başvurusu bulunan 81 yaşındaki Alzheimer hastası adama ait olduğu anlaşıldı.

Seyhan ilçesine bağlı Mıdık Mahallesi'nde 25 Nisan günü ağaçlık alanda odun toplayan işçiler, kıyıda bir insan kafatası buldu. Vatandaşlar hemen 112'yi arayarak durumu bildirdi. Olayın bildirilmesi üzerine kıyıya Adana Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri geldi.

KAFATASI VE İNSAN BEDENİ PARÇALARI BULUNDU

Olay yeri inceleme ekipleri kafatasının bulunduğu yerde inceleme başlattı. Yapılan incelemede kafatasının yanı sıra insan bedeni parçaları da bulundu. Bulunan kafatası ve insan bedeni parçaları incelenmek üzere Adana Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Bu arada polis kayıp başvurusu yapan aileleri çağırarak DNA için kan aldı.

Adana'da bulunan kafatasının sırrı çözüldü

81 YAŞINDAKİ ADAMA AİT ÇIKTI

DNA testi sonucuna göre, kafatası ve insan parçalarının yaklaşık 7 ay önce kayıp olan Alzheimer hastası 81 yaşındaki Adnan Yıldız'a ait olduğu belirlendi. Yıldız'ın kafatası ve beden parçaları yakınları tarafından adli tıptan alınarak memleketi Gaziantep'te bugün toprağa verildi.

Adana'da bulunan kafatasının sırrı çözüldü
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Kaynak: İHA

Seyhan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Seyhan Nehri kıyısında bulunan kafatası ve insan parçalarının Alzheimer hastası adama ait olduğu anlaşıldı - Son Dakika

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