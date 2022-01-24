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SEYHAN NEHRİ KIYISINDA SOPALI 'KORKULUK' NÖBETİ - Son Dakika

SEYHAN NEHRİ KIYISINDA SOPALI 'KORKULUK' NÖBETİ

24.01.2022 12:19

ADANA'da kimliği belirsiz hırsızlar, Yüreğir ilçesi Köprülü Mahallesi'ndeki Seyhan Nehri kıyısında geçen ay bir kısmı çalınan demir korkulukların devamını da çaldı.

ADANA'da kimliği belirsiz hırsızlar, Yüreğir ilçesi Köprülü Mahallesi'ndeki Seyhan Nehri kıyısında geçen ay bir kısmı çalınan demir korkulukların devamını da çaldı. Ellerinde sopalarla gece saatlerinde nöbet tutarak hırsızlık olaylarını engellemeye çalışan mahalle halkı, bölgede güvenlik önlemlerinin artırılmasını istedi.

Yüreğir ilçesi Köprülü Mahallesi'nden geçen Seyhan Nehri kıyısında 22 Aralık 2021'de sabah yürüyüşü yapanlar, demir korkulukların bir kısmının çalındığını fark edip, polis ve belediye ekiplerine haber verdi. Korkulukları spiralle kesip araca yükleyerek götürdükleri üzerinde durulan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Mahalleye dadanan hırsızlar, 20 Ocak gecesi, daha önce çalınan demirlerin çok daha fazlasını çaldı. Nehir boyunca yaklaşık 1 kilometrelik demir korkuluklar çalınınca mahalle halkı da ateş yakıp, ellerinde sopalarla gece-gündüz kıyıda nöbet tutmaya başladı.

'RANT KAPISI HALİNE GETİRDİLER'

Vatandaşlardan Bilgin Yücel (50) doğduğu günden bu yana yaşadığı mahallede böyle bir olayla daha önce karşılaşmadığını söyledi. Korkuluk olmaması nedeniyle özellikle çocukların nehre düşebileceğini, yeni korkulukların yerleştirilmesi gerektiğini. hem yetişkinlerin hem çocukların can güvenliği için bunun önemli olduğunu anlatan Yücel, 'Aşağısı en az 5-6 metre derinliğinde. Yazıktır, günahtır. Devlet büyüklerinden istirhamımız, ırmak kenarına bekçi göndermeleri. Elimize sopalarımızı aldık, mahalleli olarak biz bekliyoruz. Çalınan demir parçalarının her bir bloğu 40-50 kilo. Muazzam bir demir hırsızlığı var. Rant kapısı haline getirdiler. Gece at arabalarıyla, kamyonetlerle gelip herkesin uyuduğu saatte çalıp gidiyorlar. Hava soğuk olmasına rağmen nöbetteyiz. Yakaladığımız insanları da döveceğiz diye bir şey yok, güvenlik güçlerini çağırıp teslim edeceğiz' dedi.

'MAHALLEYE SAHİP ÇIKSINLAR'

Mehmet Emin Balaban da hırsızlık olayları nedeniyle mahallelinin tedirgin olduğunu kaydetti. Balaban, 'Burada demir korkulukların yanı sıra bazı evlerin demir kapıları da çalındı. Artık kendi malımızı kendimiz koruyoruz. Burada ikişer üçer kişi her gece nöbetteyiz. Bu olaylar yüzünden kimse evinden çıkamıyor. Mağdur haldeyiz. Sesimizin duyulmasını istiyoruz. Bu mahalleye sahip çıksınlar. Devletin malına, milletin canına kastedenlere karşı durulmalı' diye konuştu.

SEYHAN NEHRİ KIYISINDA SOPALI 'KORKULUK' NÖBETİ
SEYHAN NEHRİ KIYISINDA SOPALI 'KORKULUK' NÖBETİ
SEYHAN NEHRİ KIYISINDA SOPALI 'KORKULUK' NÖBETİ
SEYHAN NEHRİ KIYISINDA SOPALI 'KORKULUK' NÖBETİ
SEYHAN NEHRİ KIYISINDA SOPALI 'KORKULUK' NÖBETİ
SEYHAN NEHRİ KIYISINDA SOPALI 'KORKULUK' NÖBETİ
SEYHAN NEHRİ KIYISINDA SOPALI 'KORKULUK' NÖBETİ
SEYHAN NEHRİ KIYISINDA SOPALI 'KORKULUK' NÖBETİ
SEYHAN NEHRİ KIYISINDA SOPALI 'KORKULUK' NÖBETİ
SEYHAN NEHRİ KIYISINDA SOPALI 'KORKULUK' NÖBETİ
SEYHAN NEHRİ KIYISINDA SOPALI 'KORKULUK' NÖBETİ
SEYHAN NEHRİ KIYISINDA SOPALI 'KORKULUK' NÖBETİ
SEYHAN NEHRİ KIYISINDA SOPALI 'KORKULUK' NÖBETİ

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Adana Yüregir, Seyhan, Aralık, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SEYHAN NEHRİ KIYISINDA SOPALI 'KORKULUK' NÖBETİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: SEYHAN NEHRİ KIYISINDA SOPALI 'KORKULUK' NÖBETİ - Son Dakika
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