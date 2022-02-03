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SEYHAN NEHRİ'NDE BULUNAN ERKEK CESEDİ VİNÇLE ÇIKARILDI - Son Dakika

SEYHAN NEHRİ'NDE BULUNAN ERKEK CESEDİ VİNÇLE ÇIKARILDI

03.02.2022 10:49

ADANA'da Seyhan Nehri'nde erkek cesedi bulundu.

ADANA'da Seyhan Nehri'nde erkek cesedi bulundu. Henüz kimliği saptanamayan erkek cesedi itfaiye ve su altı polisi tarafından vinç yardımıyla nehirden çıkarıldı.

Olay, bugün saat 08.30 sıralarında Merkez Seyhan ilçesine bağlı Türkocağı Mahallesi'nde Regülatör Köprü'nün altından geçen Seyhan Nehri'nde meydana geldi. Suyun üzerinde hareketsiz duran bir kişiyi görenler durumu polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye su altı polisi, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Dalgıç polislerden biri nehre inerek hareketsiz duran kişinin öldüğünü tespit etti. Ekipler, vinç yardımıyla 40'lı yaşlardaki erkek cesedini sudan çıkardı. Kimliği belirlenemeyen ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

SEYHAN NEHRİ'NDE BULUNAN ERKEK CESEDİ VİNÇLE ÇIKARILDI
SEYHAN NEHRİ'NDE BULUNAN ERKEK CESEDİ VİNÇLE ÇIKARILDI
SEYHAN NEHRİ'NDE BULUNAN ERKEK CESEDİ VİNÇLE ÇIKARILDI

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İtfaiye, Seyhan, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SEYHAN NEHRİ'NDE BULUNAN ERKEK CESEDİ VİNÇLE ÇIKARILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: SEYHAN NEHRİ'NDE BULUNAN ERKEK CESEDİ VİNÇLE ÇIKARILDI - Son Dakika
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