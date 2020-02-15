Seyhan Nehri'nde erkek cesedi bulundu - Son Dakika

Adana'da, Seyhan Nehri'nde erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Seyhan Nehri'nde eski baraj kapaklarına takılmış ceset gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, cesedi bulunduğu yerden çıkaramayınca Adana Büyükşehir Belediyesi CANKUR ekiplerinden yardım istedi.

CANKUR ekipleri, Seyhan Nehri'ne indirdikleri botla cesedi bulunduğu yerden çıkardı.

Bir erkeğe ait olduğu belirlenen ceset, kimliği ve ölüm nedeninin tespit edilmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.