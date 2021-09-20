SEYHAN NEHRİ'NDE ERKEK CESEDİ BULUNDU - Son Dakika

Seyhan Nehri Girne Köprüsü yakınlarında saat 07.30 sıralarında suda hareketsiz duran kişiyi görenler polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye CANKUR ve sağlık ekipleri yönlendirildi. CANKUR ekipleri, 25 yaşlarındaki erkeğin öldüğünü belirledi. Polislerin çalışmasıyla sudan çıkarılan ceset, incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu 'nun morguna kaldırıldı.

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