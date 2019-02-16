Seyhan Nehri'nde, Suya Atladığı Öne Sürülen Kız Aranıyor
36 dakika önce
ADANA'da, lise öğrencisi olduğu iddia edilen bir kız okul çantasını bırakarak Seyhan Nehri'ne atladı.
ADANA'da, lise öğrencisi olduğu iddia edilen bir kız okul çantasını bırakarak Seyhan
Nehri'ne atladı. Genç
kızı arama çalışması başlatıldı.
Olay, Seyhan ilçesi Tarihi Taş Köprü üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, lise öğrencisi olduğu iddia edilen kız, bir süre köprü üzerinde bekledi. Daha sonra okul çantasını yere bırakan öğrenci, Seyhan Nehri'ne atladı. Genç kız suda bir süre sürülendikten sonra gözden kayboldu. O anları ise çevredekiler cep telefonuyla görüntüledi. İhbar üzerine olay yerine su altı polisleri ve CANKUR ekipleri sevk edildi. Ekipler kayıp kızı arama çalışması başlattı. Genç kızın çantasını arayan polis de çantada ders kitapları ile 'Züleyha Kölge' adına düzenlenmiş paso buldu. Polis
, genç kızın ailesine ulaşmaya çalıştı. Nehirde kaybolduğu öne sürülen kızı arama çalışmaları devam ediyor.
- Adana
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 09:37 Kaynak: DHA
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