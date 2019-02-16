Seyhan Nehri'nde, Suya Atladığı Öne Sürülen Kız Aranıyor (2)
41 dakika önce
ZÜLEYHA'NIN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDISeyhan Nehri'ne atlayan kızın Anafartalar Lisesi öğrencisi Züleyha K. (16) olduğu belirlenirken cesedini bulmak için görevliler, nehrin kapaklarını kapatarak suyu boşalttı.
ZÜLEYHA'NIN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI Seyhan
Nehri'ne atlayan kızın Anafartalar Lisesi öğrencisi Züleyha K. (16) olduğu belirlenirken cesedini bulmak için görevliler, nehrin kapaklarını kapatarak suyu boşalttı. Suların çekilmesinin ardından AFAD
ve su altı ekipleri, nehir yatağına girerek arama çalışması başlattı. Bu sırada olay yerine gelen Züleyha K.'nin yakınları da ekiplerle birlikte arama çalışmasına katıldı. Bir süre sonra genç kızın cesedi bulundu. Olay yerinde toplanan Züleyha K.'nin okul arkadaşları ise, ceset bulununca nehir yatağında sinir krizi geçirdi. Bazı öğrenciler ise bayıldı. Polis
vatandaşların suya girmemesi için uyarılarda bulunda ancak genç kızın yakınları bu uyarıları dikkata almayarak suya girmeye devam etti. Bunun üzerine polis, oluşan kalabalığa müdahale etmek için çevik kuvvet ekiplerinden yardım istedi. Ailevi problemlerinden dolayı intihar ettiği iddia edilen genç kızın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 02:18 Kaynak: DHA
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