Son Dakika Haberleri: Seyhan Nehri'nde Taşkın Uyarısı

Seyhan Nehri'nde Taşkın Uyarısı

54 dakika önce

Adana Valiliği, Seyhan Nehri'nde su seviyesinin artacağına dikkat çekerek, vatandaşları can ve mal güvenliği açısından tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Seyhan Nehri'nde Taşkın Uyarısı, System.String[]
Adana Valiliği, Seyhan Nehri'nde su seviyesinin artacağına dikkat çekerek, vatandaşları can ve mal güvenliği açısından tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, son günlerdeki aşırı yağışların, Seyhan Nehri üzerinde bulunan barajlarda, doluluk oranlarını hızla yükselttiği, aşırı yağışlar nedeniyle Seyhan Barajı rezervuarında bulunan fazla suyun, 26 Aralık 2018 tarihinden bugüne kadar sürekli ve kontrollü olarak nehir yatağına bırakılarak tahliye edildiği hatırlatıldı.

Ancak bölgede, önümüzdeki günlerde uzun süreli kuvvetli yağış ihbarı yapıldığı ifade edilen açıklamada, "Seyhan Barajı'ndan, Seyhan Nehri'ne bırakılan su miktarında artma olacağından, Seyhan Nehri seddeleri arasına, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından girmemesi, nehre kıyısı olan yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşlarımızın önlem alması, halkımızın tedbirli ve dikkatli olması gerekmektedir" denildi. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 04:03 Kaynak: İHA

Adana Valiliği, Seyhan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beşiktaş'ta Buzda Kayan Bir Vatandaş Bacağını Kırdı Usta Magazinci Seyhan Erdağ, TV8'le Yollarını Ayırdı

3 Hamile Yankesici Kardeş Son İşlerinde Yakayı Ele Verdi Aç Kalan Çakallar Şehir Merkezine İndi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 16:57:53. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Seyhan Nehri'nde Taşkın Uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]