Seyhan Nehri'nde Taşkın Uyarısı

Adana Valiliği
, Seyhan
Nehri'nde su seviyesinin artacağına dikkat çekerek, vatandaşları can ve mal güvenliği açısından tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Valilikten yapılan açıklamada, son günlerdeki aşırı yağışların, Seyhan Nehri üzerinde bulunan barajlarda, doluluk oranlarını hızla yükselttiği, aşırı yağışlar nedeniyle Seyhan Barajı rezervuarında bulunan fazla suyun, 26 Aralık
2018 tarihinden bugüne kadar sürekli ve kontrollü olarak nehir yatağına bırakılarak tahliye edildiği hatırlatıldı.
Ancak bölgede, önümüzdeki günlerde uzun süreli kuvvetli yağış ihbarı yapıldığı ifade edilen açıklamada, "Seyhan Barajı'ndan, Seyhan Nehri'ne bırakılan su miktarında artma olacağından, Seyhan Nehri seddeleri arasına, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından girmemesi, nehre kıyısı olan yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşlarımızın önlem alması, halkımızın tedbirli ve dikkatli olması gerekmektedir" denildi. - ADANA