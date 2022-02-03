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Seyhan Nehri'nden vinçle çıkarılan cesedi film izler gibi izlediler - Son Dakika

Seyhan Nehri'nden vinçle çıkarılan cesedi film izler gibi izlediler

03.02.2022 12:34

Adana Seyhan Nehri'nde bir erkek cesedi bulundu. Kimliği henüz belirlenemeyen bir erkeğe ait cansız beden, itfaiye ve su altı polisi tarafından vinç yardımıyla nehirden çıkarıldı. O sırada bölgede bulunan vatandaşlar ise durumu sanki film izler gibi izledi.

Türkocağı Mahallesi'nden geçen Seyhan nehrinin Regülatör Köprü yakınlarındaki bölümünde, saat 08.30 sıralarında su yüzeyinde hareketsiz duran kişiyi görenler, polise haber verdi.

Nehirde bulunan ceset, vinçle çıkarıldı

VİNÇLE ÇIKARILDI

İhbar üzerine bölgeye su altı polisi, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Nehre inen dalgıç polislerden biri, bu kişinin öldüğünü tespit etti. Bölgede yaya giriş çıkışı olmadığı için ekipler, cesedi vinçle çıkardı.

40'lı yaşlardaki erkeğe ait ceset, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

YORUMLAR (1)
  • kenan mutlu: SIZ DE VAR YA AMMA ABARTTINIZ HA,SANKI MILLET KOLA CIPS CEKIRDEK ALIP OTURUP DA MI IZLEMIS,NORMAL BAKMISLAR ISTE,NE VAR BUNDA,SIZ HABER YAPACAZ DIYE İŞLEK TRAFİGIN ICINE DALIP TRAFIGI TEHLIKEYE ATARSINIZ,AMA MILLETE GELINCE KAFANIZA GÖRE YAZILAR YAZARSINIZ. Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
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İtfaiye, Seyhan, su, Hassas İçerik, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Seyhan Nehri'nden vinçle çıkarılan cesedi film izler gibi izlediler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Seyhan Nehri'nden vinçle çıkarılan cesedi film izler gibi izlediler - Son Dakika
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