Son Dakika Haberleri: Seyhan Nehri Taştı (2)

Seyhan Nehri Taştı (2)

6 dakika önce

Adana'nın Karataş ilçesinde, Seyhan Nehri'nin taşması nedeniyle Adana-Tuzla-Tarsus-Mersin yolu ulaşıma kapandı, tarım arazileri zarar gördü.

Seyhan Nehri Taştı (2), System.String[]
Adana'nın Karataş ilçesinde, Seyhan Nehri'nin taşması nedeniyle Adana-Tuzla-Tarsus-Mersin yolu ulaşıma kapandı, tarım arazileri zarar gördü.

Kentte bir süredir etkili olan sağanaktan dolayı Seyhan Baraj Gölü'nden nehir yatağına bırakılan su miktarı arttı.

Debisi yükselen nehrin Karataş ilçesi Tuzla ve Tabaklar Mahalleleri mevkisinde taşması sonucu çok sayıda tarım alanı su altında kaldı, narenciye bahçeleri zarar gördü.

Adana Tuzla-Tarsus-Mersin yolu da taşkından dolayı kapandı. Sürücüler farklı güzergahlara yönlendirildi.

Tabaklar Mahallesi Muhtarı Murtaza Ilgın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Seyhan Nehri'ndeki taşkın sonucu genelde buğday ekili alanlar ile narenciye bahçelerinin zarar gördüğünü belirtti.

Taşkının ulaşımı da olumsuz etkilediğini anlatan Ilgan, "Seyhan Nehri'nin taşması sonucu ortalama 20 bin dönüm arazimiz su altında kaldı. Bazı evlerin kapısına kadar su dayanmış durumda." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:18 Kaynak: AA

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