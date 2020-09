ADANA Seyhan Nehri üzerinde film gösterimi yapıldı - Son Dakika

Seyhan Nehri üzerinde film gösterimi yapıldı

ADANA Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen 27'nci Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında Seyhan Nehri üzerinde gerçekleştirilen 'Gondolda film keyfi' etkinliğinin ilk gününde '7'nci Koğuştaki Mucize' filminin gösterimi yapıldı.

Seyhan Nehri üzerindeki Gondol Marina'da gerçekleştirilen film gösterimi, salgın nedeniyle sosyal mesafe koşullarına uygun olarak kurulan 8 gondoldan ve kıyıda aynı titizlikle hazırlanan oturma gruplarından izlendi. Etkinliğe eşi Nuray Karalar ile katılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adanalılarla birlikte 7'nci Koğuştaki Mucize filmini izledi.

ALTIN KOZA OLMAZSA OLMAZIMIZ

Etkinliğe katılan basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Başkan Zeydan Karalar, Altın Koza Film Festivali'nin Adana ve Türkiye için son derece önemli olduğunu kaydetti. Karalar, "Adana denince akla sinema ve Altın Koza gelir. Adana uzun yıllar sinemaya damga vuran, bu özelliği hala da devam eden bir şehir. Eskiden Adana'da çok sayıda bulunan yazlık sinemalarda gösterilen ve seyircinin ilgi gösterdiği filmler, bütün Türkiye'de de tutardı. Adana'nın ne denli önemli sanatçılar yetiştirdiğini bütün Türkiye biliyor. Dolayısıyla Altın Koza bizim olmazsa olmazımız? dedi.

TÜRKİYE'DE ÖRNEĞİ OLMAYAN BİR İŞ

Salgın dolayısıyla festivalin bu yıl yapılıp yapılmaması konusunun çok tartışıldığını belirten Başkan Zeydan Karalar, 'Bu yıl sanal ortamda Altın Koza'yı yapmaya karar verdik. Tabii son gün ödülleri dağıtacağız ama sinemayı halkla da buluşturalım istedik. Gördüğünüz gibi çok değişik bir şey yaptı arkadaşlarımız. Sosyal mesafeye uyan gondollarla birlikte Adana'da, Türkiye'de örneği olmayan bir iş yaptık. Koronavirüs salgınından herkes bunaldı artık. Stresten insanlar ne yapacaklarını şaşırdı. Biz de değişik bir şey yapalım dedik. Gondolda film keyfi on gün sürecek. Çok yoğun bir talep, ilgi var. Belki uzatırız on günü, on beş güne çıkarabiliriz' diye konuştu.