Seyhan Nehri yosunlar nedeniyle yeşile büründü - Son Dakika

Seyhan Nehri yosunlar nedeniyle yeşile büründü

ADANA'da, Girne Köprüsü'nün genişletme projesinde iskele çalışması nedeniyle Seyhan Nehri'nin suyu kesilince nehir yosun akınına uğradı.

ADANA'da, Girne Köprüsü'nün genişletme projesinde iskele çalışması nedeniyle Seyhan Nehri'nin suyu kesilince nehir yosun akınına uğradı. Su seviyesi azalınca yeşile bürünen nehri görenler, kötü koku ve yosunlar üzerindeki çöp birikintilerinden dolayı rahatsızlık duyduklarını belirtti.

Adana'nın simgelerinden olan Seyhan Nehri'nin su akıntısı, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin yapımı devam eden Girne Köprüsü'nün genişletilmesi projesinde iskele çalışmasından dolayı durduruldu. Akıntının durmasıyla birlikte nehirde yosun birikintileri oluştu. Yosunlar nedeniyle nehir tamamen yeşile büründü. Bununla birlikte nehirde çöp yığınları birikirken, bazı kuşların yosun yığınları üstüne yuva yaptığı görüldü. Yeşile bürünen Seyhan Nehri'ni görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bazı vatandaşlar yosun nedeniyle bölgede kirli bir görüntü ve kötü koku oluştuğunu belirterek, suyun açılması ve temizlik çalışmaları yapılması için çağrıda bulundu.

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'KOKU VE SİNEKTEN DOLAYI KİMSE GELMİYOR'

Yıllardır Seyhan Nehri kenarında çay bahçesi işlettiğini belirten ve ilk defa nehrin bu kadar fazla yosun tuttuğunu gördüğünü söyleyen Şerif Akçakoca, manzaranın çok kötü olduğunu ve buna çare bulunması için beklediklerini belirtti. İnsanların bu bölgeye güzel vakit geçirmek ve dinlenmek için geldiğini kaydeden Akçakoca, "Köprü genişletme çalışmaları için suyu kestiler. Su seviyesi alçak olduğundan temizleme çalışmaları da verimli olmuyor. İnsanlar burada güzel vakit geçirmek isterken yosundan dolayı kötü koku ve sivrisinekle karşılaşıyor. Gelen, manzarayı görünce geri gidiyor. Benim iş yerim bomboş kaldı. İnsanların kokudan dolayı midesi bulanıyor" diye konuştu.

'NEHRİMİZ TEMİZLENSİN'

Çay bahçesine dinlenmek için geldiğini ama manzarayı görünce çok üzüldüğünü dile getiren İlknur Eser ise belediyeye bu konu hakkında bir çare bulması için çağrıda bulunarak, "Suyu açabilirler. Manzaramız eskiye dönsün, nehrimiz temizlensin. Biz de Adanalılar olarak burada sağlıklı ve keyifli vakit geçirebilelim" dedi.


Seyhan, Adana, Girne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 09:17 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Seyhan Nehri yosunlar nedeniyle yeşile büründü - Son Dakika

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