iZMİR-ŞEYHMUS ÇEKİN CİNAYETİNDE 1 KİŞİ TUTUKLANDI - Son Dakika
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iZMİR-ŞEYHMUS ÇEKİN CİNAYETİNDE 1 KİŞİ TUTUKLANDI

20.04.2022 07:33

iZMİR-ŞEYHMUS ÇEKİN CİNAYETİNDE 1 KİŞİ TUTUKLANDIİZMIR'in Bornova ilçesinde, Şeyhmus Çekin'i (24) pompalı tüfekle öldürülmesiyle ilgili şüpheli olarak gözaltına alınan Ercan D. sevk edildiği adliyede tutuklanırken, babası Fırat D.'nin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

iZMİR-ŞEYHMUS ÇEKİN CİNAYETİNDE 1 KİŞİ TUTUKLANDI

İZMIR'in Bornova ilçesinde, Şeyhmus Çekin'i (24) pompalı tüfekle öldürülmesiyle ilgili şüpheli olarak gözaltına alınan Ercan D. sevk edildiği adliyede tutuklanırken, babası Fırat D.'nin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Olay, geçen 15 Nisan'da, saat 16.00 sıralarında Doğanlar Mahallesi 1590 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Hurdacılık yapan Ercan D. ve babası Fırat D., husumetli oldukları Şeyhmus Çekin ile evinin önünde tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavganın ardından evlerine giden baba-oğul pompalı tüfeği alıp, tekrar olay yerine geldi. Ercan D., pompalı tüfeği Çekin'e doğrultarak ateşledi. Çekin, yaralanırken, baba-oğul olay yerinden kaçtı. Çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Çekin'i Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Çekin, burada doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Çekin'in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Polis Ercan D.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ercan D., tutuklandı. Polis, diğer şüpheli Fırat D.'nin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi. (DHA)

iZMİR-ŞEYHMUS ÇEKİN CİNAYETİNDE 1 KİŞİ TUTUKLANDI
iZMİR-ŞEYHMUS ÇEKİN CİNAYETİNDE 1 KİŞİ TUTUKLANDI

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Kaynak: DHA

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