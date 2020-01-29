Şeyhmus Tatlıcı'ya, eşine karşı darp ve cinsel saldırı suçundan 10 yıl hapis - Son Dakika
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Şeyhmus Tatlıcı'ya, eşine karşı darp ve cinsel saldırı suçundan 10 yıl hapis

14 dakika önce

Şeyhmus Tatlıcı, eşi Melissa Tatlıcı'yı darbedip, cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Şeyhmus Tatlıcı'ya, eşine karşı darp ve cinsel saldırı suçundan 10 yıl hapis, System.String[]

Şeyhmus Tatlıcı, eşi Melissa Tatlıcı'yı darbedip, cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Şeyhmus Tatlıcı katılmadı. Müdahil Melissa Tatlıcı ve taraf avukatları ise duruşmada hazır bulundu.

Son iddiaları sorulan Melissa Tatlıcı, sanık hakkındaki tüm şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, "Ben cinsel saldırı ve darba maruz kaldım. Bunları anlatmak benim için zor. Olay günü yaşananlara ilişkin olarak hiçbir şeye rıza göstermedim. Mahkemenin vicdanına sığınıyorum." dedi.

Müştekinin avukatı, müvekkilinin olay nedeniyle darp raporu ve sanık hakkında uzaklaştırma kararı aldığını, 30 Ocak 2018'de ise suç duyurusunda bulunduklarını anlatarak, "Cinsiyetçi ön yargılarla hareket eden sayın savcının beyanlarına katılmıyoruz. Sanık aleyhine yorumlanması gereken deliller mağdur aleyhine yorumlanmıştır. Sanığın cezalandırılmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet savcısı da söz alarak önceki celsede verdiği mütalaayı tekrar ettiğini söyledi.

Sanık avukatı ise müştekinin boşanma davası açıldıktan 6 ay sonra müvekkili hakkında suç duyurusunda bulunduğunu, müvekkilinin üzerine atılı suçları işlemediğini ifade ederek, beraat kararı verilmesini istedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Şeyhmus Tatlıcı'ya, Melissa Tatlıcı'ya karşı cinsel davranışlarla vücut dokunulmazlığını ihlal ettiği gerekçesiyle "cinsel saldırı" suçundan önce 12 yıl hapis cezası verdi. Yargılama sürecindeki davranışlarını lehe neden sayan heyet, sanığın cezasını 10 yıla düşürdü.

Mahkeme heyeti, aldığı ceza miktarına göre yurt dışına çıkış yasağı uyguladığı sanığın, "tehdit", "kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarından ise beraatine hükmetti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede sanığın, "Basit yaralama, hakaret, nitelikli cinsel saldırı ve tehdit" suçlarından cezalandırılması talep edilmişti.

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 06:18 Kaynak: AA
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