Şeyhülkurrâ Hafız Mikdat Temiztürk hoca vefat etti - Son Dakika

Halk arasında "kesik bacak" lakabıyla bilinen merhum İsmail Hakkı Bayrı Efendi'nin baş kalfası ve hizmetkarı olarak tanınan Şeyhülkurra Hacı Hafız Mikdat Temiztürk Hoca vefat etti.

Merhum Mikdat Temiztürk Hoca'nın cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Fatih Camii'nden Eyüp Sultan aile kabristanına defnedilecek.

AK Parti Konya Milletvekili Prof. Dr. Hacı Ahmet Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kesik bacak İsmail (Bayrı) Efendi'nin halefi, yıllardır Kur'an talimine hizmet etmiş olan, kendisinden bir ay kadar talim okuma şerefine erdiğim Mithat Temiztürk Hocamız vefat etmiş. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL