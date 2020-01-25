Seyidoğlu e-ticaret'e girdi

Seyidoğlu Gıda, kurduğu internet sitesi üzerinden satışa başladığını açıkladı.



Geleneksel lezzetlerin yerli üreticisi Seyidoğlu Gıda, helvamarket.com sitesiyle internet üzerinden satışa başladığını duyurdu. Çok güçlü bir altyapıyla hazırlanan online satış portalıyla ürünlerinin ulaşmadığı nokta kalmayacağını ifade eden Genel Müdür Mehmet Göksu, " İhracat, mağazalaşma ve bayilik çalışmalarının yanısıra e-ticaret alanında yatırımlarımıza devam edeceğiz. Kuracağımız online satış depoları ve nakliye merkezleriyle Türkiye'nin en ücra noktalarına ürünlerimiz bir tıkla ulaşacak." diye konuştu.



"2020 yılının bizim için değişim yılı olacak"



2019 yılını yüzde 15 büyüme ve 150 milyon TL ciro ile tamamlayan şirket, 2020 yılında da yatırım ve büyüme hamlesine devam ediyor. 2020 yılının Seyidoğlu Gıda için değişim yılı olacağını ifade eden Göksu, "Yılın ilk yarısında devreye girecek yeni fabrikamızla birlikte 400 olan ürün çeşidimizi 500'e çıkaracağız. Özellikle tahin, pekmez gibi ürünlere öncelik vereceğiz. Yeni tasarım ambalajlarımız ve inovatif ürünlerimizle geleneksel lezzetleri yeni nesile sevdireceğiz. Online satış alanında uzun süredir devam eden çalışmalarımız sonuçlandı. helvamarket.com satış sitemizle markete gidemeyen tüketicinin ayağına ürünlerimizi götüreceğiz. Tüketici tüm ürün çeşitlerimizi bir arada görüp cazip kampanyalarla alışveriş yapabilecek. Son yıllarda hızla gelişen sanal alışveriş sistemlerine yatırıma devam edeceğiz." diye konuştu. - İSTANBUL