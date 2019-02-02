Seyidoğlu Gıda 100 Bin Bez Poşeti Marketlerde Ücretsiz Dağıtacak

Marketlerde poşetin parayla satılmasını fırsat bilen Seyidoğlu Gıda, ürünlerine 100 bin adet doğa dostu bez çanta hediyesi ekleyerek satışlarını ikiye katladığını açıkladı.

Marketlerde poşetin parayla satılmasını fırsat bilen Seyidoğlu Gıda, ürünlerine 100 bin adet doğa dostu bez çanta hediyesi ekleyerek satışlarını ikiye katladığını açıkladı. İlk uygulamayı kış aylarında çok tüketilen tahin pekmez ürünlerinin ambalajlarına doğada çözülebilir çevreci bez poşetleri ekleyerek başlatan şirket, yaşanan yoğun ilgi nedeniyle uygulamayı diğer ürünlere de taşımaya hazırlanıyor.



Helva ve reçel üreticisi Seyidoğlu Gıda, marketlerde poşetin parayla satılması uygulamasına vatandaşların tepkisini dikkate alarak ürünlerine ücretsiz bez poşet ekleme kararı aldı. Şirketten yapılan açıklamada; ilk etapta 100 bin adet bez çanta ürettiren firma marketlerde satılan tahin pekmez ürünlerini alana alışveriş çantası hediye etmeye başladı.



Promosyon olarak ürünle birlikte ücretsiz dağıtılan çantaların büyük ilgi gördüğünü ifade eden Seyidoğlu Gıda Genel Müdürü Mehmet Göksu, "Markete gelen müşteri poşete para vermemek için tahin pekmez ürünlerimizi satın almaya başladı. 2 hafta önce başladığımız uygulama sayesinde satışlarımız iki katına çıktı. Tamamen doğada geri dönüşebilen malzemeden üretilen bez çantalarımız çevre kirliliğini de önlemede önemli bir sosyal sorumluluk projesi oldu" diye konuştu.



Tüketicilerin bez poşetleri uzun süre kullanabileceği kalitede ürettiklerini anlatan Göksu, "Bez çanta hediyesi ile birlikte fiyatlarımızda hiçbir artışa gitmedik. Amacımız bir farkındalık oluşturmak ve vatandaşı poşete para verme çilesinden kurtarmak. Çevreyi korumak için doğada yok olabilen bez çanta uygulamasını tüm marketlerde başlatmak gerek" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

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