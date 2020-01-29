Seyidoğlu'ndan yeni ürün - Son Dakika
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Seyidoğlu'ndan yeni ürün

7 saat önce

Seyidoğlu Gıda, kış aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden tahini pratik bir ambalajla tüketiciye sunduğunu duyurdu.

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Seyidoğlu Gıda, kış aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden tahini pratik bir ambalajla tüketiciye sunduğunu duyurdu. Pratik bir kullanıma imkan veren yeni ürün, tatlılara, salatalara ve makarnalarda da kullanılabilecek.

Geleneksel lezzetlerin üreticilerinden Seyidoğlu Gıda, yeni ürününü tanıttı. Aç Dök Tahin ismiyle raflardaki yerini alan yeni ürün, tahin severlere kolay ve eğlenceli bir kullanım imkanı sunacak.

Son yıllarda vitamin ve lif kaynağı tahine ilginin çok arttığına dikkat çeken Seyidoğlu Gıda Genel Müdürü Mehmet Göksu, "Sağlıklı yaşam trendiyle birlikte geleneksel doğal ürünlere ilgi çok yüksek. Tahin ve pekmez çeşitlerimize ilgi çok yüksek. Kış aylarında sofraların vazgeçilmezi olan tahini kolay tüketilebilen bir ambalajla tüketiciye sunduk. Sadece tatlıya değil, salataya, makarnaya ve et ürünleri ile de kullanılabilecek bir ürün geliştirdik. Yeni ambalajımız büyük ilgi gördü ve beğenildi. Tüketiciler pek çok zincir marketin yanı sıra Seyidoğlu Gıdanın internet sitesi helvamarket.com online satış sitesinden de ürüne rahatlıkla ulaşabiliyorlar." diye konuştu.

(İHA)

Mehmet Göksu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 01:20 Kaynak: İHA
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