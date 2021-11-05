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Seyir füzelerinin motor ihtiyacını yerli şekilde karşılayacak ARAT için imzalar atıldı - Son Dakika

Seyir füzelerinin motor ihtiyacını yerli şekilde karşılayacak ARAT için imzalar atıldı

05.11.2021 12:07

Seyir füzelerinin motor ihtiyacını yerli şekilde karşılayacak ARAT için imzalar atıldı Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücüne güç katması hedeflenen seyir füzelerinin, motor ihtiyaçlarının yerli olarak karşılanması amacıyla Savunma Sanayii Başkanlığı ile Kale Ar-Ge arasında iş birliği...

Seyir füzelerinin motor ihtiyacını yerli şekilde karşılayacak ARAT için imzalar atıldı

ANKARA - Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücüne güç katması hedeflenen seyir füzelerinin, motor ihtiyaçlarının yerli olarak karşılanması amacıyla Savunma Sanayii Başkanlığı ile Kale Ar-Ge arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Cumhurbaşkanlığına bağlı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, lansmanı yapılan ARAT projesi için Kale Ar-Ge ile Savunma arasında imzalanacak imza törenine katıldı. Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücüne güç katması hedeflenen seyir füzelerinin, motor ihtiyaçlarının yerli olarak karşılanması amacıyla SSB adına İsmail Demir ve Kale Ar-Ge adına Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Okyay ARAT projesi için iş birliği protokolüne imza attı.

"Türkiye'ye empoze edilmek istenen yaptırım uygulama ve kısıtlamalara karşı direnmek istiyorsak bu yolculuğa çıkmak zorundayız"

SSB Başkanı İsmail Demir burada yaptığı konuşmasında, Türkiye'nin küresel bir güç olma vizyonunda kararlılıkla yürümek zorunda olduğunu belirterek, "Projelerimizi yaparken de bazıları ilk, bazıları ilkin bir ötesi geliştirmeler oldu. Bunlar da çok zahmet çektiğimiz konular oldu. Belirli ürünler dışarıdan belki hala tedarik edilebilir. Bu yolumuza devam edebiliriz ama uzun vadede Türkiye'nin kendi göbeğini kesme yolunda ilerlemeliyiz. Bu konforu çok uzun yıllar önce Türkiye bunu yaşadı ve bu mentalitenin rahatını gördü ama artık bunu küresel güç olmak istiyorsak Türkiye'ye empoze edilmek istenen yaptırım uygulama ve kısıtlamalara karşı direnmek istiyorsak bu yolculuğa çıkmak zorundayız" dedi.

"İçinde bulunduğumuz konjonktürde kaybedecek tek bir günümüz yok"

Proje geliştirme, yürütme, tanımlama, öğrenme ve test aşamalarında geçirilen zahmetli günlerden çok şey öğrendiklerinin altını çizen Demir, şunları söyledi:

"Mesela ARAT projesinde bizim Kale Ar-Ge'den beklentimiz bu maceranın çok daha hızlı ve pratik gitmesi. Ancak burada SSB ekibi için de bir görev var. Bu süreci hep beraber yaşamalıyız. 'Ben sözleşmeyi imzaladım, gider arada sırada kontrolümü yaparım, sürelere bakarım, cezamı yazarım.' Bu artık böyle gitmemeli. Malum kaynaklarımız kısıtlı. Sürecin tamamen el birliği içinde yürütülmesi gerekiyor. Bu işi yapan firmalar çeşitli projelerimizde artık bir şirket veya firma olmaktan öte milli bir yolculuğun üyesi olduğumuzu fark etmeliler. Devlet, özel sektör, her kim var ise çıkılan yolculukta her adımı ve bir adım ötesinin riskini hesaplayarak gitmek ve mümkün olan en kısa sürede sonuç almak zorundayız. Hız çok önemli. İçinden geçtiğimiz konjonktürü görüyoruz ve bu konjonktürde kaybedecek tek bir günümüz yok. Bu açıdan proje hep beraber el birliği ile yürütülmeli. Projenin başarısı için her kesim, ilgili her kurum her kişi elinden gelen gayreti maksimum ölçüde göstermeli. Bu hem bu proje için hem de bütün projelerimiz için bir gereklilik. Projenin sonunda ürün ortaya çıktığında da yine kullanıcı makamlarla çok yakın bir iş birliği içinde gelen geri bildirimlerle ürünlerimizi mükemmelleştirmek için bu yolculuğun devam etmesi hedeflerimiz arasında olmalı."

"Sözleşme artık birisinin sorumluluğunda, ne yaparsan yap.' devri geçmiştir"

Savunma Sanayii Başkanlığı olarak milli savunma teknolojilerinde gelinen mesafeye ve algılara bakıldığında iyi bir gidişatları olduğunu ifade eden Demir, "Çok şükür ki 4-5 yıl öncesine kadar hiçbir hava savunma sistemimiz yokken, şu an KORKUT, HİSAR A gibi sistemlerimiz var. Bu yolculuğumuz devam ediyor. Ama küresel güç olma iddiasındaki bir ülkenin çok daha hızlı gitmesi hatta koşması gerekiyor. Bunu da hep beraber el ele yapmamız gerekiyor. 'Sözleşme artık birisinin sorumluluğunda, ne yaparsan yap.' devri geçmiştir" dedi.

"At gözlüğüne sahip değiliz, yolumuzu kısaltacak her türlü adıma açığız"

Proje üretimi sürecinde kaynağın ve insan kaynağının çok önemli olduğuna dikkati çeken Demir, "Daha da olacak. Önümzüde çok iddialı projelerimiz var. Milli muharip uçağımız için motor yapmak zorundayız. Bu yolculuklarda samimi şekilde tamamen açıklık ilkesi ile omuz omuza yürüyerek bir teknik iş birliği yapma ihtimalimiz olanlar varsa bunlarla iş birliği yapmaya her zaman hazırız. Yani bu yolculukların zorluğunu bildiğimiz için bu konuda bilgi alışverişi ve teknoloji transferi gibi konulara açığız. Ancak özellikle motor teknolojilerinde kimseye fazla bir şey vermeyeceğini de çok net biliyoruz. Ama bu da hep aklımızda. At gözlüğüne sahip değiliz. Yolumuzu kısaltacak her türlü adıma açığız" diye konuştu.

SSB olarak konuşmasında yaptıkları projeleri özetlemek istemediğini dile getiren Demir, "Yaptıklarımızın başarısı için teşekkür edip yolumuza devam ederken yapacaklarımızın bizden çok daha fazla emek, çaba, gayret ve mesai istediğini unutmadan geleceğe doğru yolculuğumuza devam edeceğiz. Bu projenin ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

SSB Başkanı Demir'in ve Okyay'ın yaptığı kürsü konuşmalarının ardından ARAT projesi için iki temsilci imza atarak hatıra fotoğrafı çekildi.

ARAT motoru, seyir füzelerinin de önemli bir ihtiyacını karşılayacak

Ölüm Balığı anlamına gelen ARAT Projesiyle seyir füzeleri başta olmak üzere, benzer itki seviyesi ihtiyacı olan platformların motor ihtiyacının yerli ve milli imkanlarla sağlanması hedefleniyor. Yüksek irtifa ve zorlu çevresel şartlarda çalışacak özellikte bir tasarım ve kalifikasyona sahip olacak ARAT motoru, seyir füzelerinin de önemli bir ihtiyacını karşılayacak.

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın projeleriyle Türk savunma sanayiinin geliştirdiği platformlara, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen motor ve güç aktarma sistemlerinin entegre edilmesi çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda uçak, tank, hafif zırhlı araç, helikopter, insansız hava aracı ve füze sistemlerinin motor ve güç aktarma sistemlerinin geliştirilip üretilmesi amacıyla pek çok proje başlatıldı.

İHA motorları kullanılmaya başlandı, Gökbey'de kullanılacak turboşaft motorunun geliştirme ve test süreçleri devam ediyor. ALTAY Tankı için geliştirilen BATU tank motoru ilk prototipi ile Yeni Nesil Hafif Zırhlı Araçlar için geliştirilen UTKU motor ve transmisyonun ilk prototipi çalıştırıldı, testleri sürüyor.

Seyir füzelerinin motor ihtiyacını yerli şekilde karşılayacak ARAT için imzalar atıldı
Seyir füzelerinin motor ihtiyacını yerli şekilde karşılayacak ARAT için imzalar atıldı
Seyir füzelerinin motor ihtiyacını yerli şekilde karşılayacak ARAT için imzalar atıldı
Seyir füzelerinin motor ihtiyacını yerli şekilde karşılayacak ARAT için imzalar atıldı

Araştırma Geliştirme, İsmail Demir, Milli, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Seyir füzelerinin motor ihtiyacını yerli şekilde karşılayacak ARAT için imzalar atıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Seyir füzelerinin motor ihtiyacını yerli şekilde karşılayacak ARAT için imzalar atıldı - Son Dakika
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