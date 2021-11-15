Seyir halinde açılan kaput kazaya sebep oldu - Son Dakika

Seyir halinde açılan kaput kazaya sebep oldu

KOCAELİ - Kocaeli'de, seyir halindeki otomobilin kaputu aniden açılıp ön camı kapatınca kazaya sebep oldu. Kaputu açılan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, İzmit ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.F.Y idaresindeki 41 AFK 294 plakalı Renault marka otomobilin seyir esnasındayken kaputu aniden açıldı. Kaputun açılmasının ardından fren yapan sürücü M.F.Y., görüşü kaybedince yol üzerinde dönmeye başladı. Diğer araç sürücülerinin olayı görünce yavaşlamalarına rağmen, Ümit Toykan idaresindeki 34 AJ 7829 plakalı Ford marka minibüs ile çarpıştı. Otomobil sürücüsü M.F.Y., başına aldığı darbe neticesinde bir süre aracın içerisinde kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından M.F.Y'nin ilk müdahalesi yapılırken, Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili Ümit Toykan, "Araç giderken bir anda kaputu açıldı ve dönmeye başladı. Ben de orta şeritten gidiyordum görünce sağ şeride kaçtım. Sonrasında otomobil geldi ve beni buldu."

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.