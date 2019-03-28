Seyir Halinde Alev Alan Araç Kül Oldu
1 saat önce
Çorum'un Osmancık ilçesinde seyir halindeyken alev alan araç kül oldu.
Çorum
'un Osmancık
ilçesinde seyir halindeyken alev alan araç kül oldu.
Edinilen bilgilere göre, Kargı
ilçesinden Osmancık ilçesine seyir halinde olan Hasan Kartal
yönetimindeki 19 AAT 311 plakalı hafif ticari araç, Kömil yolu Haftın rampasında iddialara göre elektrik kontağında meydana gelen arıza nedeniyle alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler aracı kapladı. Araçtan inen sürücü itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen Osmancık Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Tamamen yanan araç kullanılamaz hale geldi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 05:48 Kaynak: İHA
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