Son Dakika Haberleri: Seyir Halinde Alev Alan Araç Kül Oldu

Seyir Halinde Alev Alan Araç Kül Oldu

12 dakika önce

- Seyir halinde alev alan araç kül olduÇORUM - Çorum'un Osmancık ilçesinde seyir halinde iken alev araç kül oldu.

Seyir Halinde Alev Alan Araç Kül Oldu, System.String[]
- Seyir halinde alev alan araç kül oldu

ÇORUM - Çorum'un Osmancık ilçesinde seyir halinde iken alev araç kül oldu.
Edinilen bilgilere göre, Kargı ilçesinden Osmancık ilçesine seyir halinde olan Hasan Kartal yönetimindeki 19 AAT 311 plakalı hafif ticari araç Kömil yolu Haftın rampasında iddialara göre elektrik kontağında meydana gelen arıza nedeniyle alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler aracı kapladı. Araçtan inen sürücü itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen Osmancık Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Tamamen yanan araç kullanılamaz hale geldi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:30 Kaynak: İHA

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