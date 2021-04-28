Seyir halinde alev alan araca ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı - Son Dakika

Seyir halinde alev alan araca ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı
28.04.2021 15:24
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde seyir halinde olan bir otomobilde çıkan yangın çevredeki diğer vatandaşlar tarafından müdahale edilerek söndürüldü.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde seyir halinde olan bir otomobilde çıkan yangın çevredeki diğer vatandaşlar tarafından müdahale edilerek söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan 09 SE 626 plakalı aracın motor kısmından bir anda dumanlar yükselmesi üzerine araç sürücüsü aracını durdurdu. Araçtan dumanların yükseldiğini gören çevredeki diğer araç sürücüleri ve vatandaşlar olay yerine gelerek ellerindeki yangın tüpleri ile alevlere müdahale ederek yangının büyümesini engelledi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise yangının tekrar başlamaması için araçta incelemede bulunarak önlem aldı. - AYDIN
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