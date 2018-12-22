Son Dakika Haberleri: Seyir Halinde Alev Alan Makarna Yüklü Tır Yandı

Seyir Halinde Alev Alan Makarna Yüklü Tır Yandı

1 saat önce

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde makarna taşıyan bir TIR, seyir halindeyken alev alarak yandı.

Seyir Halinde Alev Alan Makarna Yüklü Tır Yandı, System.String[]
ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde makarna taşıyan bir TIR, seyir halindeyken alev alarak yandı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında TIR, kullanılamaz hale geldi.

Yangın, gece Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu'nun 75'inci kilometresinde meydana geldi. Gaziantep yönünde giden ve sürücüsü öğrenilmeyen 33 DTE 94 plakalı makarna yüklü TIR, bir anda alev aldı. Durumu fark eden sürücü TIR'ı emniyet şeridine çekerek, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Uzun çabalar sonucunda yangın söndürülürken, TIR kullanılamaz hale geldi. Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

- Şanlıurfa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 01:09 Kaynak: DHA

Şanlıurfa, Güncel
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