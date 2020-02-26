Seyir halinde alev alan otobüs yandı - Son Dakika
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Seyir halinde alev alan otobüs yandı

6 saat önce

İZMİR'in Dikili ilçesinde, servis otobüsü, seyir halindeyken alev aldı.

Seyir halinde alev alan otobüs yandı, System.String[]

İZMİR'in Dikili ilçesinde, servis otobüsü, seyir halindeyken alev aldı. İçinde yolcu bulunmayan otobüs, kullanılamaz hale geldi.

İzmir- Çanakkale karayolunda dün saat 23.30 sıralarında hareket halindeki Sadullah Engin yönetimindeki 42 ADG 865 plakalı servis otobüsü, Bergama Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'na geldiğinde motor bölümünden alevler yükselmeye başladı. Durumu fark eden Ergin, aracı emniyet şeridine çekip, itfaiye ve polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede alev topuna dönen otobüse su sıkarak müdahale etti. Alevler 30 dakikalık bir çaba sonucu söndürülürken, otobüs kullanılamaz hale geldi. Serada çalışan işçilere servis hizmeti veren otobüste yangın sırasında yolcu bulunmadığı belirtildi. Polis, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.


Dikili, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 10:32 Kaynak: DHA
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