Son Dakika Haberleri: Seyir halinde alev alan otobüste hasar oluştu
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Seyir halinde alev alan otobüste hasar oluştu

17 dakika önce

Erzincan'da seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın, hasara yol açtı.

Seyir halinde alev alan otobüste hasar oluştu, System.String[]

Erzincan'da seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın, hasara yol açtı.

Erzincan-Sivas kara yolunda seyreden Metro Turizm firmasına ait 34 GJ 9996 plakalı yolcu otobüsünün sürücüsü, Sakaltutan mevkisinde aracın motor kısmının alev aldığını fark etti.

Bunun üzerine otobüsü durdurarak itfaiye ekiplerine haber veren sürücü, yolcuları tahliye ettikten sonra motor kısmından çıkan yangına, yangın söndürme tüpüyle müdahale etti. Çevredekilerin de desteğiyle söndürülen yangında yolcu otobüsünde hasar oluştu.

Olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ve polis ekiplerince bir süre kara yolundaki ulaşım kontrollü şekilde sağlandı.

Yolculardan Aytaç Üstün, Erzincan'dan İstanbul'a doğru yola çıktıklarını söyledi. Otobüste yaklaşık 30 yolcunun bulunduğunu ifade eden Üstün, şöyle konuştu:

"Otobüs Sakaltutan rampasına geldiğinde teklemeye başladı. Bir problem olduğu belliydi. Şoför ve biz dumanın çıktığını fark ettik ve otobüsten aşağıya indik. Ardından yangın söndürme tüpleri ile sürücü müdahale etti. Büyük bir facia olmadan yangın söndürüldü. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmaması lazım. Devlet denetimlerini artırmalı."

Erzincan, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 07:10 Kaynak: AA
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