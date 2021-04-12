Seyir halinde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Seyir halinde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
12.04.2021 10:04
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde seyir halindeki alevlere teslim olan otomobil, yanarak kullanılmaz hale geldi.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde seyir halindeki alevlere teslim olan otomobil, yanarak kullanılmaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre; Tosya'dan Kastamonu istikametine gitmekte olan 37 ER 998 plakalı Ranault marka otomobil, Bağlar Mevkiine geldiği sırada aniden alev aldı. Aracı yol kenarına çekerek yangın tüpüyle müdahale etmeye çalışan sürücü, çabaları sonuç vermeyince durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Otomobilin kullanılamaz hale geldiği yangın hakkında inceleme başlatıldı. - KASTAMONU
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