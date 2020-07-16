Seyir halinde alev alan otomobil yandı - Son Dakika

Seyir halinde alev alan otomobil yandı

Yalova karayolu Süpürgelik mevkisinde, seyir halindeki otomobil alev aldı.

ORHANGAZİ- Yalova karayolu Süpürgelik mevkisinde, seyir halindeki otomobil alev aldı. Sürücünün yol kenarına çekerek indiği otomobil, yangında kullanılamaz hale geldi.

Olay, Orhangazi-Yalova karayolu Süpürgelik mevkisinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. İstanbul'dan Bursa yönüne giden Yusuf Özgün'ün (50) kullandığı 34 HK 1384 plakalı otomobil, seyir halindeyken motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Özgün'ün ana yolda emniyet şeridine çekerek eşi ile birlikte indiği otomobil, birden alev aldı. Yoldan geçen vatandaşlar otomobile yangın tüpleri ile ilk müdahaleyi yaparken, daha sonra olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yanan otomobil kullanılamaz hale gelirken, jandarma ve itfaiye ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Orhangazi, Yalova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 17:21 Kaynak: DHA

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