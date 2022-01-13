Seyir halinde alev alan otomobil yandı - Son Dakika

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, kullanılmaz hale geldi.
Tavşanlı ilçesi Moymul Mahallesi'nde gece yarısı sıralarında Şükrü Eroğlu yönetimindeki 43 EU 831 plakalı otomobil, seyir halindeyken alev aldı. Eroğlu, araçtan indikten sonra itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine gelen ekipler, yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etti. Otomobil kullanılmaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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